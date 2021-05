Bild: Stockholm Live

Globens nya namn: Avicii Arena

Stockholm Den ikoniska arenan blir symbol för arbete med att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

En av Sveriges mest kända och besökta evenemangsarenor, Ericsson Globe, byter namn till Avicii Arena. Genom ett unikt samarbete mellan Stockholm Live, stiftelsen Tim Bergling Foundation samt Trygg-Hansa och Bauhaus, blir en av landets mest ikoniska byggnader nu en symbol och mötesplats för arbetet med att förebygga psykisk ohälsa bland unga.



– Att kunna använda en av Sveriges mest kända och besökta byggnader som megafon för en av vår tids viktigaste samhällsfrågor på det sätt vi nu gör tillsammans med våra partners känns fantastiskt, säger Andreas Sand, vd på Stockholm Live som driver Avicii Arena. Idén kom när vi genomförde Avicii Tribute Concert i december 2019; att skapa en plats som kunde sprida samma förståelse och gemenskap som genomsyrade den kvällen, med viljan att göra skillnad.



I samband med lanseringen av Avicii Arena startar också Stockholm Live, Tim Bergling Foundation, Trygg-Hansa och Bauhaus ett samarbete och initiativ för att förebygga psykisk ohälsa bland unga i Sverige. Initiativet ska ge unga verktyg och kunskap för att må bättre, samtidigt som vuxna ska bli mer medvetna om den utbredda problematiken med psykisk ohälsa bland unga. Målsättningen är att genomföra insatser i hela landet, men även aktiviteter inne på arenan - där det bland annat planeras för ett större publikt evenemang i Avicii Arena på Tim Bergling Foundations årliga dag den 5 december.



Tim Bergling Foundation tar sitt arbete inom "For a better day" med i det gemensamma initiativet, som samlar in ungas röster, tankar och behov och vars innehåll blir en viktig del för det fortsatta arbetet.



– Det är bara genom att lyssna på de unga och jobba tillsammans med dem som vi kan göra skillnad på riktigt, säger Klas Bergling, grundare av stiftelsen Tim Bergling Foundation. Vi kommer utgå från det i allt vi gör. Vi kallar insamlingen "For a better day" eftersom vi har frågat unga människor vad de behöver för en bättre morgondag, och deras svar kommer ligga till grund för vårt arbete i och utanför arenan.



Trygg-Hansa arbetar sedan flera år tillbaka aktivt med att förebygga och minska psykisk ohälsa bland unga. Inom ramen för Avicii Arena kommer fokus att läggas på utbildningsinsatser för högstadieelever.



– Trygg-Hansa ser den psykiska ohälsan bland unga som en av våra största samhällsutmaningar. Vi vill öka kunskapen och förståelsen för ungas psykiska hälsa, men vi vill också bidra med konkreta verktyg som hjälper unga att må bättre. Inom det här initiativet lägger vi vårt fokus på att ge unga verktyg att påverka hur de mår, förståelse för vad som är psykisk ohälsa samt kunskap om var och när de kan söka stöd. Vi vill visa Sveriges unga att vuxenvärlden lyssnar och bryr sig om, säger Hanna Axelsson, kommunikations- och marknadschef på Trygg-Hansa.



Bauhaus ser sin roll i kampen mot psykisk ohälsa både utifrån att vara en arbetsplats med många unga, samt genom sitt långa engagemang inom idrottsrörelsen runtom i Sverige:



– Vårt bidrag till Avicii Arena är att vi kommer att påverka, inspirera och ställa krav på idrottsklubbarna att sätta de ungas psykiska hälsa i centrum. Föreningar och ledare ska ge unga idrottare rätt förutsättningar att må bra med fokus på minskad press och mer glädje genom idrotten, säger Johan Saxne, Marknadsdirektör för Bauhaus i Sverige och Norge.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen