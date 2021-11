Bild: KOMUnews/flickr

Glimstedt renodlas – blir tre bolag

Bolag Inom kort kommer Glimstedts kontor i Stockholm och Göteborg att driva vidare sina verksamheter under de nya varumärkena Born Advokater (Stockholm) och Norma Advokater (Göteborg).

Advokatfirman Glimstedt fortsätter att erbjuda affärsjuridisk spetskompetens från tolv kontor fördelade över hela Sverige.



Göteborgskontoret kommer att fortsatt prioritera affärsjuridiken utifrån sina fem specialistområden: corporate commercial, fastigheter, offentliga affärer, kommersiella tvister och finansiell kris och risk och fortsätta leverera högkvalitativa juridiska tjänster, under firman Norma Advokater. Kontoret kommer vara verksamt under den nya firman från och med den 17 januari 2022.



Stockholmskontoret etablerar sig som en boutiquebyrå med fortsatt specialisering inom bank- och finans, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, kapitalmarknad samt tvistlösning, under firman Born Advokater. Kontoret kommer vara verksamt under den nya firman från och med den 1 december 2021.

– Vi startar Born med hög hastighet och full kapacitet där vi de senaste tolv månaderna varit rådgivare i transaktioner till ett samlat underliggande fastighetsvärde om 58 miljarder kronor, bistått i kapitalanskaffningar om 44 miljarder kronor och medverkat i 243 transaktioner, säger Erik Borgblad, advokat och delägare, Born Advokater.

– En stark börs och låga räntor innebär att vi ständigt behöver följa utvecklingen och hålla jämna steg med marknaden. Vi kan identifiera vad bolagen behöver för att lyckas med sin transaktion – oavsett om det är en IPO eller ett fastighetsförvärv, fortsätter Erik Borgblad.



Glimstedt menar att förändringen innebär att man får en effektivare organisation och en mer renodlad och tydlig strategi, som ytterligare kommer att utveckla det erbjudande av bred kompetens och expertis samt klientengagemang som Glimstedt har stått för sedan 1935.

– Med 190 medarbetare på 12 orter i Sverige och tre i Baltikum fortsätter vi att vara en stor fullservicebyrå med fokus på affärsjuridik. Vi kommer även i fortsättningen samarbeta med Stockholm och Göteborg och då med de nya bolagen, säger Martin Ågren, ordförande för Glimstedt Sverige.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

