Linda Forsberg Hansson. Bild: Gladsheim

Gladsheim värvar fastighetschef från Castellum

Karriär Gladsheim Fastigheter anställer Linda Forsberg Hansson som ny fastighetschef. Hon tillträder tjänsten i mars 2022 och kommer ansvara för samtliga fastigheter och utveckling av beståndet.

Linda Forsberg Hansson, med gedigen erfarenhet inom fastighetsförvaltning, kommer närmast från Castellum där hon har arbetat som kommersiell förvaltare. Hon har tidigare också arbetat under många år på Akelius Fastigheter där hon ansvarade för ett bestånd om 1 800 lägenheter till ett värde av fyra miljarder. Hon har tidigare även arbetat som regioncontroller på JM Entreprenad.



– Gladsheim har under det senaste halvåret vuxit till ett bestånd överstigande två miljarder i värde och närmare 1 700 lägenheter. Med ett större bestånd är det nu också ett naturligt steg att ta in en fastighetschef med ett övergripande ansvar för hela beståndets utveckling. Med Lindas kunnande, professionalism och hennes erfarenheter från både Castellum, JM och Akelius kommer hon att kunna bidra till Gladsheims fortsatta tillväxtresa och värdeutveckling på ett fantastiskt sätt, säger David Dahlgren, vd, Gladsheim Fastigheter.



– Gladsheim har imponerat genom att på kort tid uppnå ett totalt bestånd till ett värde överstigande två miljarder. Att nu få ansluta till teamet och bidra med mina tidigare erfarenheter för att öka beståndets lönsamhet, driva värdeutveckling och skapa attraktiva boenden på Gladsheims fortsatta tillväxtresa ska bli väldigt roligt, säger Linda Forsberg Hansson.

