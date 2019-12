Fredrik Hilmander, Robin Eriksson, Jennifer Örtholm och Carl-Viggo Östlund. Bild: Gladsheim

Gladsheim expanderar – anställer tre

Bolag Gladsheim Fastigheter anställer tre nya medarbetare.

Gladsheim Fastigheter har under hösten fortsatt att förvärva fastigheter och det samlade beståndet omfattar för närvarande närmare 700 lägenheter och ett fastighetsvärde om 570 miljoner kronor. I samband med att fastighetsportföljen expanderar växer även bolaget. Under hösten har koncernen rekryterat tre nya medarbetare; en förvaltningsansvarig, en analytiker samt en kommunikations- och hållbarhetsansvarig.



Fredrik Hilmander är numera förvaltningsansvarig. Fredrik Hilmader, som har över 20 års erfarenhet av fastighetsförvaltning, har bland annat tidigare arbetat på Castellum, Amasten och Byggvesta.



Robin Eriksson har anställts som analytiker på Gladsheim. Robin har en examen inom Business and Management från Kings College London. Han har tidigare varit anställd som jägarsoldat inom Försvarsmakten under tre års tid samt arbetat hos New Stay AB, Biz Apartment AB, stiftelsen William Sea Foundation med flera.



Jennifer Örtholm är anställd som kommunikations- och hållbarhetsansvarig. Jennifer har en examen i företagsekonomi med marknadsföringsinriktning och kommer senast från Transcendent Group där hon var marketing intern.



– Vi växer och utvecklar ständigt vår organisation. Det gläder mig att få välkomna tre nya medarbetare att vara med på Gladsheim Fastigheters utvecklingsresa, säger David Dahlgren, vd för Gladsheim Fastigheter.



Sedan i juni utgörs bolagets styrelse av styrelseordförande Carl-Viggo Östlund samt ledamöterna David Dahlgren (vd Gladsheim), Mikael Larsson (Coeli Holding AB), Magnus Hagerborn (Allba Holding AB) och Magnus Oscarsson (Invemo AB). Styrelseordföranden Carl-Viggo Östlund har lång erfarenhet av styrelsearbete då han är styrelseordförande och ledamot i ett flertal andra bolag inom finans- och försäkringsbranschen, såväl noterade som onoterade bolag. Han har även en gedigen operativ erfarenhet som vd för både SBAB och Nordnet, samt inom branscher som försäkring, logistik och under många år även verksam i Tetra-Pak-koncernen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen