Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genovas stamaktier noteras i slutet av månaden

Bolag Genova Property Group går till börsen. Bolaget planerar att ta in maximalt knappt 750 miljoner kronor, varav 575 miljoner i nyemitterade stamaktier, i samband med noteringen. Bolaget värderas till 1 997 miljoner kronor före erbjudandet.

Genova har beslutat om ett erbjudande om teckning och förvärv av stamaktier samt efterföljande notering av stamaktierna på Nasdaq Stockholm med planerad första dag för handel den 30 juni 2020.



Erbjudandet omfattar högst 650 miljoner kronor (exklusive övertilldelning) varav 500,5 miljoner kronor utgörs av nyemitterade stamaktier och 149,5 miljoner kronor utgörs av befintliga stamaktier i bolaget som erbjuds av bolagets största ägare Micael Bile och Andreas Eneskjöld. Priset per stamaktie i erbjudandet är 65 kronor.



# Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige och institutionella investerare beräknas pågå från den 22 juni till och med den 29 juni 2020.

# Priset per stamaktie i erbjudandet är 65 kronor, motsvarande en värdering av Genova om sammanlagt cirka 1 997 Mkr före erbjudandet.

# Erbjudandet utgörs av 7 700 000 nyemitterade stamaktier motsvarande 500,5 Mkr och 2 300 000 befintliga stamaktier som erbjuds av Bolagets huvudägare Micael Bile (genom Tranviks udde AB) samt Andreas Eneskjöld (genom Manacor Group AB) motsvarande 149,5 Mkr.

# I syfte att täcka eventuell övertilldelning har bolaget och huvudägarna åtagit sig att, på begäran av Carnegie, sammanlagt erbjuda ytterligare högst 1 500 000 stamaktier eller högst cirka 98 Mkr, varav 1 155 000 nyemitterade stamaktier samt högst 345 000 befintliga stamaktier från huvudägarna, helt eller delvis under 30 dagar från den första handelsdagen på Nasdaq Stockholm. Övertilldelningsoptionen omfattar således högst 15 procent av antalet stamaktier som omfattas av erbjudandet.

# Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet att uppgå till högst cirka 748 Mkr, motsvarande högst 11 500 000 stamaktier och cirka 29 procent av det totala antalet stamaktier, cirka 26 procent av det totala antalet aktier och cirka 29 procent av det totala antalet röster i bolaget efter erbjudandet.

# Huvudägarna kommer att behålla huvuddelen av sina befintliga aktieinnehav även efter försäljningen av befintliga stamaktier. Bolagets tredje stamaktieägare och vd, Michael Moschewitz, kommer inte att sälja några stamaktier i samband med erbjudandet och kvarstår således med sitt befintliga aktieinnehav och samtliga tre stamaktieägare kommer ingå ett lock up-åtagande om 720 dagar avseende befintliga stamaktier.

# Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Lancelot Asset Management AB, fonder förvaltade eller rådgivna av Capital Research and Management Company samt Skandia Fonder AB (tillsammans "Cornerstoneinvesterarna") har med förbehåll för vissa sedvanliga villkor åtagit sig att förvärva stamaktier i det avsedda erbjudandet för ett belopp om högst 450 miljoner kronor, vilket motsvarar totalt 60 procent av det avsedda erbjudandet inklusive övertilldelning.

# Beräknad första dag för handel i bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm är den 30 juni 2020.



Michael Moschewitz, vd för Genova, kommenterar:

– Genovas fokus på kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och samhällsfastigheter för egenlångsiktig förvaltning skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi har en stor projektportfölj som säkerställer detta, oavsett konjunktur. Det långsiktiga perspektivet är också grunden till Genovas inriktning på en hållbar och miljöcertifierad byggnation. Genom stamaktienoteringen och kapitaltillskottet får vi möjlighet att accelerera förvärvstakten och projektutvecklingen samtidigt som det ger oss en tydligare position i vårt arbete med kommuner. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla Genova med fler aktieägare ombord.



Mikael Borg, styrelseordförande för Genova, kommenterar:

– Genova har en historik av framgångsrik och lönsam tillväxt sedan starten 2006 och har etablerat sig som en långsiktig fastighetsförvaltare och projektutvecklare på våra huvudmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen. Med en beprövad affärsmodell, stabil finansiell ställning och en betydande projektportfölj är Genova redo för en stamaktienotering på Nasdaq Stockholm. Vi är stolta över det stora intresse vi mött och att vi har med oss flera svenska och internationella institutioner som ankarinvesterare. Särskilt i en tid som annars präglas av osäkerhet är detta ett utmärkt bevis på Genovas stabilitet och attraktionskraft.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen