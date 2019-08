Michael Moschewitz, vd för Genova. Bild: Genova

Genova säljer del av fastighet – högt över värdering

Transaktioner Genova har ingått avtal om att avyttra 30 procent av aktierna i det fastighetsägande bolag som äger Viby 19:3 i Upplands-Bro till K2A. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 325 miljoner kronor, vilket överstiger bokfört värde med cirka 157 miljoner kronor och kommer redovisas under tredje kvartalet 2019. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt cirka 81 miljoner kronor och tillträdesdag är 28 augusti 2019.

Avsikten är att parterna gemensamt ska utveckla fastigheten som idag innehåller närmare 110 000 kvadratmeter mark till en helt ny stadsdel med fokus på hållbarhet innehållande bland annat bostäder, dagligvaruhandel, skola, förskola och vård. Projektet förutses löpa under en tidsperiod om cirka tio år och preliminär start av första etappen förväntas ske under 2021.



Genova förvärvade 2014 fastigheten Viby 19:3 om cirka 15 000 kvadratmeter uthyrbar yta innehållande en Coop Forum samt 110 000 kvadratmeter mark. Under 2017 lämnade Coop fastigheten och fastigheten är idag i princip fullt uthyrd till bland annat Riddermarks Bil, Pop-Up Padel samt Tolga Food.



– Vår ambition är att utveckla en ny levande och hållbar stadsdel i ett bra läge i Upplands-Bro och samtidigt skapa värde genom att förädla vår befintliga fastighet. Vi är mycket glada över att förverkliga detta projekt tillsammans med K2A, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.



– Vi anser att detta är ett projekt av hög kvalitet i Stockholmsregionen och ser fram emot att utveckla området i samarbete med Genova som delar vår filosofi avseende hållbar utveckling, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

