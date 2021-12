Bild: Istock

Genova och Green Group bildar JV

Bolag Genova ingår joint venture-bolag med Green Group och tar ett samlat grepp om entréområdet till Åkersberga centrum.

Genova har avtalat med Green Group om att bilda ett joiunt venture-bolag med 50 procents ägarandel vardera, innehållande tre kommersiella fastigheter i entréområdet till Åkersberga Centrum.



Genova och Green Group kommer via joint venture-bolaget äga fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 58,5 miljoner kronor med en sammanhängande tomtareal överstigande 14 000 kvadratmeter i ett kommande omvandlingsområde som kommunen har utpekat som ett potentiellt huvudstråk med tät bebyggelse.



Green Group har under december förvärvat och tillträtt fastigheterna Runö 7:374 och Runö 7:86 med McDonald's som arrendator och Preem som hyresgäst. Förvärvet baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 36 miljoner kronor. Genova äger sedan tidigare fastigheten Runö 7:146 som kommer att säljas in i joint venture-bolaget till ett underliggande fastighetsvärde om 22,5 miljoner kronor.

– Genova ser fram emot möjligheten att tillsammans med Green Group ta kontroll över ett strategiskt läge i Åkersberga och inleda en planprocess för att möjliggöra framtida utveckling. Vi ser väldigt positivt på potentialen i Åkersberga som kommun samt förutsättningarna på platsen och med vårt ingångna samarbete med Green Group har vi nu en stark utgångspunkt för att kunna lyfta fram den potentialen, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

– Green Group ser väldigt positivt på både fastighetsförvärven och på samarbetet med Genova. Fastigheternas storlek och läge är intressant samtidigt som vi har starka hyresgäster i Lidl, Preem och McDonalds. Vi ser fram emot att tillsammans med Genova och kommunen kunna utveckla platsen på ett positivt och hållbart sätt", kommenterar Niklas Borg, vd för Green Group.



Rådgivare till säljaren av Runö 7:374 och Runö 7:86 har varit Pernilla Sjödin och Claes Trozelli på Länia Företagsförmedling.

