Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova: Kraftigt ökat förvaltningsresultat

Bolag Genovas förvaltningsresultat för Q3 uppgick till 30,4 mkr (10,7) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 19,9 Mkr (0,2), motsvarande 0,50 kr (0,01) per stamaktie.

Q3-siffrorna:

• Hyresintäkterna uppgick till 57,7 Mkr (46,6), en ökning med 24 procent.

• Driftsöverskottet uppgick till 45,3 Mkr (36,0), en ökning med 26 procent.

• Förvaltningsresultatet ökade med 184 procent till 30,4 Mkr (10,7) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 19,9 Mkr (0,2), motsvarande 0,50 kr (0,01) per stamaktie.

• Resultat efter skatt uppgick till 78,8 Mkr (300,2), motsvarande 1,72 kr (6,65) per stamaktie.



Niomånaderssiffrorna:

• Hyresintäkterna uppgick till 168,3 Mkr (128,0), en ökning med 31 procent.

• Driftsöverskottet uppgick till 130,2 Mkr (94,4), en ökning med 38 procent.

• Förvaltningsresultatet ökade med 54 procent till 51,7 Mkr (33,6) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 20,2 Mkr (7,4), motsvarande 0,60 kr (0,15) per stamaktie.

• Resultat efter skatt uppgick till 309,8 Mkr (420,5), motsvarande 8,26 kr (7,89) per stamaktie.

• Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 2 299,8 Mkr (1 351,6), motsvarande 58,11 kr (43,99) per stamaktie.



Vd Michael Moschewitz:

– Genova redovisar ett starkt tredje kvartal med växande förvaltningsresultat och en större fastighetsportfölj med tydlig utvecklingspotential. Under hösten har vi genomfört ett antal strategiska förvärv som bidrar med både stabila kassaflöden och möjlighet till framtida utveckling. Samtidigt är tempot högt i våra pågående och planerade projekt. Med nyemissionen och noteringen av stamaktien i juni stärkte vi vår balansräkning och likviditet. Det ger oss goda förutsättningar att växla upp tempot i verksamheten, något vi på alla sätt är redo för.



– Efter noteringen av Genova på Nasdaq Stockholm i juni känns det bra att organisationen nu fullt ut kan fokusera på att utveckla Genova och göra det vi är allra bäst på: förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i våra prioriterade marknader samt driva detaljplaneprocesser för att skapa byggrätter till låga ingångsvärden och således möjliggöra hög lönsamhet i vår projektutveckling. Allt med hållbar projektutveckling i fokus.



– I linje med denna inriktning har vi under kvartalet kompletterat vår förvaltningsportfölj med flera strategiska fastigheter där vi ser möjligheter för nya projekt, främst för hyresbostäder och samhällsfastigheter. I Enköping förvärvade vi en kommersiell fastighet intill vårt kommande projekt samt en fastighet med lagakraftvunnen detaljplan för 250 hyresbostäder. I Knivsta förvärvade vi efter kvartalets slut en fastighet med bland annat skola och vård som med sin tillhörande mark ger potential för framtida utveckling av såväl bostäder som samhällsfastigheter.



– I oktober tecknade vi en avsiktsförklaring med Axfood om att uppföra en Hemköpbutik i den nya hållbara stadsdel vi planerar uppföra i Viby, Upplands-Bro med start 2021. Det är en viktig signal för att skapa ytterligare intresse för detta spännande utvecklingsområde om cirka 100 000 kvm som även inkluderar bostäder samt Internationella Engelska Skolan. Sammantaget har vi idag en byggrättsportfölj med närmare 5 800 bostadsbyggrätter med stark koncentration till Storstockholm och Uppsala, och fler är på gång.



– Vi är alltid intresserade av strategiskt intressanta affärer även inom fastighetskategorier utanför våra kärnområden. I oktober avtalade vi om förvärv av en projektfastighet med lager och logistik i ett attraktivt läge i Uppsala där vi redan äger flera kommersiella fastigheter.



– Med stärkt balansräkning och god likviditet från vår genomförda nyemission ökar möjligheten för oss att växa både genom förvärv och inom vår projektutveckling. Vår intjäningsförmåga och hyresintäkter fortsätter växa i takt med att vi förvärvat samt färdigställt projekt. Förvaltningsresultatet steg under perioden med 54 procent till 52 Mkr med en årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie om 51 procent. Att resultatet efter skatt minskade är en konsekvens av lägre värdeförändringar jämfört med motsvarande period föregående år.



– Vi lever i en turbulent omvärld med en pandemi som skapar betydande utmaningar och osäkerhet, något som vi har stor respekt för. Samtidigt är vi tacksamma över att merparten av våra hyresgäster har klarat sig väl i denna situation vilket lett till en mycket begränsad påverkan på vår verksamhet. Sammantaget anser jag att vi har goda förutsättningar att nå våra operativa mål. Under det kommande halvåret planerar vi att öka produktionstakten där vi redan vid utgången av första kvartalet 2021 beräknar ha närmare 800 bostäder i produktion, vilket är strax över den nivå vi har som mål att nå under nästa år. Efter genomförda förvärv under 2020 kommer andelen hyresintäkter från bostäder och samhällsfastigheter överstiga 50 procent, en god bit på vägen mot målet om 60 procent som vi föresatt oss att nå i slutet av 2024.



– Genovas finanser är starka, likviditeten är mycket god och vi har tillgång till ytterligare kapital vid behov. Det ger oss bra och spännande möjligheter framåt.

