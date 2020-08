Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova: JV och valutakurseffekter sänker förvaltningsresultat

Bolag Genova redovisar sin första rapport som noterat bolag.

April-juni:

• Hyresintäkterna uppgick till 56,6 Mkr (41,9).

• Driftsöverskottet uppgick till 44,9 Mkr (31,6).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 2,9 Mkr (18,6) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till -7,6 Mkr (10,7), motsvarande -0,14 kr (0,21) per stamaktie.

• Resultat efter skatt uppgick till 40,4 Mkr (78,5), motsvarande 0,55 kr (1,32) per stamaktie.

• Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 1 675,3 Mkr (920,0), motsvarande 54,53 kr (18,40) per stamaktie.



Januari-juni:

• Hyresintäkterna uppgick till 110,6 Mkr (81,4).

• Driftsöverskottet uppgick till 84,9 Mkr (58,4).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 21,3 Mkr (23,0) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 0,3 Mkr (7,2), motsvarande 0,01 kr (0,15) per stamaktie.

• Resultat efter skatt uppgick till 231,0 Mkr (120,3), motsvarande 3,64 kr (1,82) per stamaktie.

• Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 1 675,3 Mkr (920,0), motsvarande 54,53 kr (18,40) per stamaktie.



Vd Michael Moschewitz:

– Det andra kvartalet 2020 var för Genova historiskt på flera sätt. Under kvartalet färdigställdes Genovas första hyresbostäder, en kategori av förvaltningsfastigheter för långsiktigt ägande som kommer att utgöra en växande del av vårt fastighetsbestånd. I juni tog vi klivet in på Nasdaq Stockholms huvudlista. Stamaktienoteringen är en milstolpe på den resa Genova startade för 14 år sedan och det känns fantastiskt med den positiva respons som erbjudandet fick från investerare och allmänhet.



– I juni beslutade Genova om ett erbjudande om teckning och förvärv av stamaktier i bolaget samt notering av stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Jag är både stolt och glad över att vi på ett så framgångsrikt sätt kunde genomföra erbjudandet och noteringen i den osäkra marknad som präglade våren och sommaren som en följd av coronapandemin. En stark arbetsinsats från alla på Genova bidrog till detta. Vi mötte ett stort intresse för bolaget från såväl välrenommerade institutioner som allmänheten och kunde hälsa över 8 000 nya aktieägare välkomna. Det innebär att vi får en stark och stabil ägarbas där våra tidigare huvudägare och grundare har kvar ett betydande ägande och stort engagemang i bolaget.



– Vi passerade ytterligare en milstolpe i Genovas utveckling i juni då våra första egenutvecklade hyresbostäder stod klara och inflyttade i Alsike, Knivsta. Projektet som är Svanenmärkt finansieras med gröna lån och planen är att miljöcertifiera all vår kommande nyproduktion. Genova har ett tydligt fokus på utveckling av hållbara hyresbostäder som tillsammans med samhällsfastigheter på sikt kommer att utgöra en betydande del av vårt fastighetsbestånd. Detta passar Genovas långsiktighet och fokus på stabila kassaflöden och linjerar med marknadens behov.



– Det har varit ett aktivt kvartal även på förvärvssidan där vi kompletterade vår portfölj med fastigheter i Stockholm och Uppsala med stabila kassaflöden och framtida utvecklingspotential. Nyligen förvärvade vi tillsammans med SBB bolaget Nackahusen Holding i Nacka Strand med sex fastigheter och byggrätter om cirka 40 000 kvm till låga ingångsvärden. Avsikten är att vi gemensamt ska utveckla såväl hyresbostäder för långsiktig förvaltning som bostadsrätter. Fastigheterna ligger nära flera av Genovas egna fastigheter i Nacka och vi ser goda framtida utvecklingsmöjligheter i området.



– Vi ökade våra hyresintäkter med 36 procent under första halvåret och driftnettot steg med 45 procent som en följ av ett ökat fastighetsbestånd. Förvaltningsresultatet minskade något jämfört med föregående år vilket är ett resultat av lägre värdeförändringar i joint ventures jämfört med motsvarande period 2019 och valutakurseffekter. Rensat för värdeförändringar från joint ventures och valutakurseffekter steg förvaltningsresultatet under första halvåret till 18 Mkr, jämfört med 9 Mkr första halvåret 2019.



– Covid -19 fortsätter att påverka vår vardag och verksamhet. Effekterna av pandemin har dock varit hanterbara för Genova och vi bedömer att förutsättningarna är goda för en relativt begränsad påverkan även fortsättningsvis. Vi har en stabil finansiell ställning, en diversifierad mix av hyresgäster, där cirka hälften av hyresvärdet kommer från offentligt finansierad verksamhet samt dagligvaruhandel. Vi följer utvecklingen noga och är lyhörda både för de utmaningar och möjligheter som kan uppstå i en osäker marknadssituation.



– Genom den framgångsrika ägarspridningen och notering av stamaktien tillfördes bolaget i juli cirka 576 Mkr före noteringskostnader. Den stärkta likviditeten ger oss kapacitet att både parera marknadens rörelser och att fortsätta utveckla Genova genom förvärv och projekt. Med mer än 8 000 nya aktieägare ombord känns detta arbete ännu mer motiverande. Tillsammans med teamet på Genova ser jag fram emot en aktiv höst och en fortsatt spännande resa.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen