Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova i flera byggstarter

Bygg/Arkitektur Genova ökar takten väsentligt i sin pågående byggnation av fastigheter för egen långsiktig förvaltning genom byggstart av projekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i pågående projekt i Norrtälje.

Totalt omfattar dessa projekt cirka 60 000 kvadratmeter och över 1 000 hyresbostäder. Detta innebär att Genovas produktionstakt ökar kraftigt från 438 bostäder i pågående byggnation per 30 september 2020 till över 900 vid utgången av första kvartalet 2021. Projekten uppförs med en tydlig hållbarhetsprofil och kommer att miljöcertifieras. Som ett led i detta har ett nytt grönt ramverk för finansiering fastställts med en second opinion från Cicero.



# Vid årsskiftet startade projekt Segerdal beläget i centrala Knivsta Centrum omfattande cirka 300 hyresbostäder med en uthyrbar yta om cirka 17 000 kvadratmeter. Första inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2022/2023. Projektet genomförs som ett joint venture tillsammans med Redito.



# I Norrtälje har Genova arbetat om och därigenom utökat utnyttjandegraden av den befintliga byggrätten i det pågående projektet Handelsmannen 1, vilket innebär att projektet kommer att öka från cirka 21 000 kvm uthyrbar yta till närmare 31 000 kvm. Det pågående projektet inkluderar två kvarter innehållande ett äldreboende med 80 bostäder, en förskola om 125 förskoleplatser samt cirka 440 hyresbostäder. Första inflyttningar beräknas ske under första halvåret 2022.



# Vid utgången av första kvartalet 2021 kommer Genova byggstarta projekt Korsängen i centrala Enköping som innefattar cirka 11 000 kvadratmeter uthyrbar yta med cirka 220 hyresbostäder. Första inflyttningar beräknas ske vid årsskiftet 2022/2023.



– Med en stark balansräkning och god likviditet har Genova möjlighet att växla upp tempot i verksamheten. Nu ökar vi antalet bostäder i pågående byggnation väsentligt med våra projekt i Knivsta, Norrtälje och Enköping, samtliga med tydlig hållbarhetsprofil. Samtidigt fortsätter vi söka fler förvärv som stärker vår intjäningsförmåga och kan generera ytterligare byggrätter, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

