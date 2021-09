Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova förvärvar hälften av Järngrinden – genomför riktad nyemission på 288 miljoner

Transaktioner Genova Property förvärvar 50 procent av Järngrinden för 562,5 miljoner kronor. Affären delfinansieras med pengar från en genomförd riktad nyemission på 288 miljoner kronor i Genova Property.

Genova förvärvar 50 procent av aktierna i Järngrinden för en kontant köpeskilling om 562,5 miljoner kronor, varav 275 miljoner avser nyemitterade aktier i Järngrinden i en kontant nyemission till Genova och 287,5 miljoner i form av direktförvärv av befintliga aktier från Järngrindens huvudägare. Tillträde till aktierna planeras ske den 28 oktober 2021 och inga väsentliga tillträdesvillkor föreligger.



Utöver att förvärva 50 procent av aktierna i Järngrinden erhåller Genova en option på att förvärva ytterligare 50 procent av aktierna i Järngrinden från säljaren. Optionen är uppdelad så att Genova kan förvärva 50 procent av säljarens aktier under september 2026 och resterande 50 procent av säljarens aktier under september 2028. Om Genova inte påkallar den första optionen äger Genova rätt att förvärva 100 procent av säljarens aktier under september 2028. Om Genova inte påkallat optionerna äger säljaren rätt att under oktober 2028 skriftligen påkalla att Genova förvärvar 50 procent av säljarens aktier. Om optionerna inte har medfört att Genova har förvärvat samtliga aktier i Järngrinden så äger Genova och säljaren rätt att under september månad 2031 påkalla att Genova förvärvar samtliga säljarens aktier i Järngrinden, det skriver bolaget.



Michael Moschewitz, vd för Genova:

– Genova gör genom den här affären en strategisk etablering i Västsverige som kompletterar våra huvudmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen. Jag och Genovas grundare känner Patrik Ivarson och Järngrinden sedan lång tid tillbaka och vi delar värderingar och framtidsambitioner. Genom förvärvet skapar Genova en plattform för tillväxt i Västsverige och förutsättningar för Järngrinden att öka tillväxttakten.



Patrik Ivarson, vd för Järngrinden:

– Vi har haft ett gott samarbete med Genova och människorna där sedan många år tillbaka i tiden och det känns både roligt och tryggt att tillsammans med dem öka takten och omfattningen i verksamheten. Det är med stor energi som jag kommer att fortsätta att bidra till den fortsatta utvecklingen av Järngrinden när vi nu går in i en ny expansiv fas.

