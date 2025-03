Michael Moschewitz, vd för Genova. Bild: Genova

Genova avyttrar fastigheter med byggrätter till Obos

Transaktioner Genova har tecknat avtal om att avyttra två fastigheter med nyskapade bostadsbyggrätter med en bedömd volym om cirka 15 400 kvadratmeter. Köpare är Obos. Affären omfattar fastigheterna Instrumentet 2 och Örnsberg 2 i Örnsberg, Stockholm som idag hyrs ut till skolverksamhet.

Fastigheterna förvärvades av Genova 2018 respektive 2020 med en tydlig strategi att kombinera stabila kassaflöden med aktiv projektutveckling. I nära dialog med kommunen har Genova skapat byggrätter med detaljplaner som förväntas antas under 2026.



Köpeskillingen uppgår till cirka 323 miljoner kronor. I samband med det ingångna avtalet erhåller Genova en handpenning om 32 miljoner kronor. Bokfört värde för fastigheterna uppgick per 31 december 2024 till cirka 303 miljoner kronor. Genom transaktionen frigörs likviditet om cirka 175 miljoner kronor. Frånträde planeras ske i samband med att detaljplanerna vinner laga kraft.



– Affären i Örnsberg är ett tydligt exempel på hur Genovas affärsmodell skapar aktieägarvärde genom att kombinera stabil förvaltning med aktiv projektutveckling. Fastigheterna förvärvades 2018 respektive 2020 i syfte att utveckla attraktiva byggrätter i Stockholm. Genom försäljningen realiserar vi en del av det betydande övervärde som finns i vår byggrättsportfölj, stärker vår finansiella ställning och frigör kapital för återinvestering i fastigheter med hög avkastning – helt i linje med vår strategi, säger Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.



Fastigheterna används idag för skolverksamhet och kommer att genomgå en förändringsprocess i nära samarbete med Stockholms stad. Nya detaljplaner för fastigheterna är under framtagande och antagande, vilket förväntas under 2026. Det skapar goda förutsättningar att möta det stora behovet av nya bostäder i ett attraktivt och växande område, menar Obos.

– Det är viktigt att visa mod och framtidstro även i tider då marknaden är mer försiktig. Med det här förvärvet stärker vi vår närvaro i Stockholm och skapar nya möjligheter för våra medlemmar att kunna köpa ett nytt hem, säger Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem.

– Ambitionen är att hälften av bostäderna ska erbjudas med vår boköpsmodell Obos Deläga, vilket gör det möjligt att köpa bostad med upp till halverad kontantinsats. På så sätt sänker vi trösklarna till bostadsmarknaden och bidrar till ökad inkludering.





De avyttrade fastigheterna i sammandrag:

Fastigheter: Instrumentet 2 och Örnsberg 2, Stockholm

Underliggande fastighetsvärde vid förvärv: 255 miljoner kronor

Hyresvärde: 17,7 miljoner kronor

Uthyrbar yta: 8 158 kvadratmeter

