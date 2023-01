Helsingborg C. Bild: Wihlborgs

Genetor utökar hos Wihlborgs på Helsingborg C

Uthyrning Genetor Coworking, som idag har verksamhet på två våningsplan på Helsingborgs C (Terminalen 1), har tecknat avtal med Wihlborgs om ytterligare ett våningsplan på närmare 900 kvadratmeter. Inflyttningen äger rum vid årsskiftet 2023/2024.

Bild: Josefin Widell Hultgren

Ulrika Hallengren. Ulrika Hallengren.

Genetor Coworking etablerades 2019 och finns idag i centrala delar av Helsingborg, Malmö och snart i Hyllie och Lund. Företaget har ett premiumkoncept med flera olika typer av coworkinglösningar.



Utökningen på Helsingborg C från 2 200 till totalt 3 100 kvadratmeter sker på det översta våningsplanet med stora glaspartier och utsikt över staden och sundet. En internhiss kommer att byggas mellan de olika våningsplanen.



Coworkingaktören har i princip fullbelagt i sina lokaler i västra Skåne och ser ett behov hos flera befintliga hyresgäster att kunna expandera.



– Det är viktigt för oss att kunna erbjuda attraktiva lokaler på centrala adresser med goda förbindelser och det får vi verkligen på Helsingborg C. I de här fina lokalerna vill vi erbjuda bästa möjliga service, men också möjlighet att nätverka och upptäcka nya affärsmöjligheter. Våra kunder har dessutom centrala Helsingborgs breda utbud av butiker, restauranger och kultur rakt utanför dörren, säger Marie Willstrand, affärsutvecklare på Genetor Coworking.



– Lokalerna överst på Helsingborg C är verkligen något utöver det vanliga, och det är roligt att Genetor och deras kunder tar plats här. Vi har lagt mycket krut de senaste åren på att göra Helsingborg C till en välkomnande, trygg och attraktiv mötesplats för såväl resenärer som besökare och företag, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen