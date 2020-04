Genesta säljer Juvanmalmi Logistics Centre i Espoo. Bild: Genesta

Genesta storsäljer logistik i Finland

Transaktioner Genesta säljer lager- och logistikfastigheten Juvanmalmi Logistics Centre i Espoo, utanför Helsingfors på uppdrag av Genesta Nordic Real Estate Fund II. Fastigheten på totalt 60 900 kvadratmeter förvärvades i februari 2018.

Fastigheten har uppgraderats med bland annat solpaneler och Led-belysning. Den fullt uthyrda fastigheten blev i år certifierad med Breeam In-Use Good.



– Vi är nöjda med hur vi har utvecklat fastigheten under vårt ägande. Försäljningen visar att fondens investeringsstrategi och vår proaktiva förvaltning kommer att ge våra investerare en stark avkastning, säger Genestas vd David Neil.



Den sålda fastigheten ligger i det viktiga logistikbältet, längs Ring III i Helsingfors huvudstadsregion och består av totalt fem lagerbyggnader.



– Nu fortsätter vi att se på attraktiva möjligheter i Helsingfors och i Norden, säger David Neil.



Nordanö och Aleksandra Attorneys var Genestas rådgivare under transaktionen. CBRE och Roschier var köparens rådgivare under transaktionen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

