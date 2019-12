Mariboes gate 13. Bild: Genesta

Genesta säljer Mariboes gate 13 i Oslo

Transaktioner Genesta säljer kontorsfastigheten Mariboes gate 13 i centrala Oslo för fonden GNRE Fund II:s räkning till Malling & Co Eiendomsfond.

GNRE Fund II (Genesta Nordic Real Estate Fund II) köpte Mariboes gate 13 sommaren 2017 och under Genestas innehav har fastigheten uppgraderats och profilerats för att attrahera hyresgäster som önskar ett modernt kontor i ett centralt läge. Genesta har både omförhandlat och skrivit nya hyresavtal och i dag är fastigheten fullt uthyrd till bland annat Direktoratet for byggkvalitet, SOS Barnebyer, Fellesorganisasjonen, FRI och Menneskerettighetshuset.



– Försäljningen visar att fondens strategi är lyckad och ger goda resultat. År 2018 startade vi uppgraderingen och det är glädjande att se att vi lyckats skapa en värdeökning som ger våra institutionella investerare en bra avkastning, säger David Neil, vd för Genesta.



Genesta har haft Akershus Eiendom som rådgivare under transaktionen och DNB Markets har varit rådgivare för köparen.

– Vi är väldigt nöjda med köpet av Mariboes gate 13. Det centrala läget i Oslo centrum, det stadiga kassaflödet, byggnadens kvalitet och den stora andelen offentliga hyresgäster passar Malling & Co Eiendomsfond väldigt bra, säger Mads Mortensen, Managing partner i Malling & Co Investments.



FAKTA/ GNRE Fund II

Fondens strategi är att erbjuda institutionella investerare attraktiva kapitalplaceringar i kontorsfastigheter i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Fonden investerar också i handel- och logistikfastigheter i huvudstäderna och andra storstäder i Norden.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

