Den 26 000 kvadratmeter stora fastigheten i Ljungby är fullt uthyrd till Postnord TPL.

Genesta köper två logistikfastigheter i Örebro och Ljungby

Transaktioner Genesta har ingått ett avtal med Infrahubs om att köpa två logistikfastigheter på sammanlagt 49 000 kvadratmeter. Fastigheterna som ligger i Örebro och i Ljungby blev färdigställda under 2022 och är båda fullt uthyrda med långa avtal.

Det är den fjärde och femte fastigheten som köps på uppdrag av Genestas femte fond GNRE Core Plus Open Ended som startades för mindre än ett år sedan.

– Vi är mycket glada över köpet. Fastigheterna är nya och toppmoderna i ett utmärkt läge med enkel åtkomst till både E4 och E18, säger David Neil, Genestas vd.



Fastigheten i Örebro är med sina 23 000 kvadratmeter fullt uthyrd till food tech-företaget Matsmart som huserar sitt nordiska centrallager där. Den 26 000 kvadratmeter stora fastigheten Ljungby är fullt uthyrd till Postnord TPL.



Byggnaderna är idag utrustade med solpaneler och Led-belysning, och under Genestas innehav tillkommer ytterligare hållbarhetsåtgärder. Fastigheterna ska certifieras enligt Breeam In-use med ambitionen att nå nivån Excellent.

– Köpet är helt i linje med vårt mål om att bygga en stabil, högkvalitativ och inte minst hållbar core plus-portfölj i Norden. Fonden är bred och varierad både när det gäller geografiskt läge och sektor – det ger en stabil grund att bygga vidare på. Nu fortsätter vi att leta efter spännande investeringar med fokus på bostäder, kontor och logistik, säger David Neil.

Roschier, Svalner, Ramboll och RED Management var Genestas rådgivare under förvärvet.

