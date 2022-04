Bild: Istock

Genesta köper logistik för 945 miljoner

Transaktioner Genesta utökar sin logistikportfölj och har idag skrivit på ett köpeavtal gällande Stenvreten 8:30, en 80 000 kvadratmeter stor logistikfastighet under uppförande i Enköping. Det är en off-market transaktion och säljaren är Logistic Contractor som ingår i Wästbygg Gruppen AB.

Annons

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen AB (publ), säljer helägda projektbolaget Sneden AB till fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Köpeskillingen uppgår till 945 miljoner kronor. I Sneden AB ingår det markområde på 133 000 kvadratmeter utanför Enköping som Logistic Contractor förvärvade under våren 2021. Sneden AB har även tecknat ett entreprenadavtal med Logistic Contractor om uppförandet av en logistikfastighet på cirka 80 000 kvm på tomten. Entreprenadvärdet uppgår till cirka 605 miljoner kronor och ingår i köpeskillingen.

– När vi förvärvade marken i Enköping förra året såg vi olika scenarier framför oss vad gäller användandet. Den affär som vi nu har landat i med Genesta är ett mycket bra alternativ, som stärker vår entreprenadverksamhet både i år och under 2023. Vi är nöjda, och ser fram emot att driva det här projektet tillsammans med Genesta, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

– Logistikmarknaden i Norden fortsätter att vara stark och vi är glada över att göra ytterligare ett förvärv inom denna sektor. Förvärvet säkerställer en fastighet av hög kvalitet med betydande värdeskapande potential, säger Genestas vd David Neil.



Enköpingsregionen är rankad som ett av de bästa logistiklägena i Sverige med Stockholm, Uppsala och Västerås inom en timmes köravstånd. Från fastigheten är det smidig åtkomst till både E18 och väg 55 som har utmärkta transportförbindelser till hela Norden. Den drygt 80 000 kvadratmeter stora byggnaden får en modern grön profil med bland annat solpaneler på taket, högenergieffektiva tak och väggar och LED-belysning. Fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM In-use med ambitionen att nå nivån Excellent.

– Anläggningen är större än elva fotbollsplaner och kan hyras ut till en hyresgäst eller delas upp i två, tre eller fyra enheter. Det gör att vi kan erbjuda toppmoderna och hållbara lokaler till en bred grupp hyresgäster, säger Emma Stenlund på Genesta.



Bygget beräknas vara klart under hösten 2023 och Genesta ser fram emot att inleda diskussioner med potentiella hyresgäster.

– Vi är mycket nöjda med avtalet med Logistic Contractor och ser fram emot vårt framtida samarbete. Vi ser också fram emot att kunna erbjuda denna fantastiska produkt till hyresgästmarknaden, säger David Neil.



Nordsten Development har varit Genestas developing partner under transaktionen. Roschier och Svalner var Genesta rådgivare under due diligence.



Setterwalls advokatbyrå har varit rådgivare till Logistic Contractor i affären.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen