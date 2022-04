Cirkelhuset II. Bild: Genesta

Genesta kliver in på bostadsmarkanden – köper i Danmark

Transaktioner Genesta köper Cirkelhuset II i Køge strax utanför Köpenhamn. Förvärvet är Genestas första bostadsaffär och det görs på uppdrag av Genestas femte fond, GNRE Core Plus Open-ended. Säljare är CECN, ägt av Ejendomsselskabet Casa Nord och CEC Group Holding.

– Det här är en spännande tid för Genesta. Med Cirkelhuset II utökar vi vårt fokus från kontor, handel och logistik till att även omfatta bostäder, något som passar vår fonds strategi perfekt, säger Genestas vd David Neil.



Cirkelhuset II är en 7 100 kvm stor cylinderformad fastighet som består av 100 lägenheter under uppförande. Tomten ligger med nära förbindelse till motorvägen och på gångavstånd till Køge Nord Station, som tar tågpendlare in till centrala Köpenhamn på 22 minuter. Byggnaden får en grön profil och kommer bland annat att utrustas med solpaneler, elbilsladdare och cykelparkering för hyresgästerna.



Genesta tar över det färdiga bygget i mitten av december i år och de första hyresgästerna flyttar in redan i oktober.

– Det är ett nöje att kunna erbjuda helt nybyggda och superfräscha lägenheter till invånarna i Køge som är en växande kommun. Lägenheternas storlek varierar från 48-108 kvm och passar många olika typer av hyresgäster, säger Stefan Björklund, ansvarig för bostadsinvesteringar hos Genesta.



Genesta är mest känt i Danmark för sin transformation av prisbelönade kontorsfastigheten KB32 på Kalvebod Brygge och förvärvet av kontorsfastigheten Ferring/Neroport i Ørestad.

– Vi ser fram emot att välkomna våra första bostadshyresgäster till både Cirkelhuset II och inte minst till Genesta. Nu fortsätter vi att leta efter nya spännande möjligheter i Köpenhamn och i övriga Norden, säger David Neil.



Bruun & Hjejle, PWC och Ramboll var Genestas lokala rådgivare under förvärvet.

