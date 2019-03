GBG 400+ – "Stockholmspanelen" om Göteborg på lång sikt

Publicerad den 25 Mars 2019

Sven-Olof Johansson, Biljana Pehrsson och Bo Wikare diskuterar Göteborgsmarknaden på framtidsseminariet Göteborg 400+ den 21 maj.

Göteborg 400+ Göteborg står inför enorma bygg- och infrastrukturprojekt. Hur ser tre av de stora Stockholmsstyrda börsbolagen på Göteborg som långsiktig investeringsmarknad? Missa inte framtidsseminariet Göteborg 400+ den 21 maj.

Göteborg 400+ är den göteborgska fastighetsbranschens framtids- och visionsseminarium nummer 1! Årets upplaga hålls på Elite Park Avenue Hotel den 21 maj.



En av höjdpunkterna är Stockholmspanelen där tre stockholmska fastighetsprofiler diskuterar sin långsiktiga syn på Göteborg. Hur ser de tre Stockholmsstyrda jättarna på Göteborg och utmaningarna som staden står inför? Vilka roller tänker de ta i utvecklingen av framtidens Göteborg? Vad betyder Västlänken i investeringstankarna? Hur ser de på framtidens fastighetsmarknad i stort? Hur kommer näringslivet förändras och vilka kompetenser måste till för att möta de framtida behoven?



De tre paneldeltagarna är:

# Sven-Olof Johansson – vd för Fastpartner och en av Sveriges tyngsta fastighets- och finansprofiler.

# Biljana Pehrsson – vd för Kungsleden som de senaste åren har vuxit i Göteborg, framför allt i Högsbo.

# Bo Wikare – vice vd för Hufvudstaden, en av de viktigaste spelarna i CBD-områdena i både Stockholm och Göteborg.



Under framtidsseminariet Göteborg 400+ behandlas de stora frågorna – det är fokus på hållbarhet, digitalisering, integration och stadsutveckling snarare än dagsaktuella analyser av yielder och hyresnivåer. Göteborg 400+ är seminariet för de långsiktiga samhällsbyggarna.



Du ser det preliminära programmet här och du anmäler dig här. Just nu kan du utnyttja vårt BOKA TIDIGT-erbjudande och anmäla fyra personer från ditt företag och bara betala för tre!

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

