Miranda Raeder, Jan Lidström, Therese Östman och Brian Hoy. Bild: Mikael Rislund

Gatun rekryterar kvartett

Bolag Gatun Arkitekter rekryterar fyra nya medarbetare till sitt team.

Arkitekt Brian Hoy har ett förflutet på kontor som Will Alsop i London och Schneider+Schumacher i Wien. Han har föreläst i arkitekturdesign vid University of East London och architectural technology vid Oxford Brookes University. På Gatun tar Brian Hoy en aktiv roll i de pågående projekten Bahnhof Elementica och Slakthusområdet.



Arkitekt Jan Lidström har lång erfarenhet i branschen med en bakgrund på kontor som Ralph Erskine och Wingårdhs, samt General Architecture. Han kliver in i projekten Danderyd Centrum och Stavsborgsskolan.



Praktikanterna Miranda Raeder och Therese Östman kommer med varsin kandidat från Arkitekturskolan på KTH i Stockholm, och båda kommer att involveras i flera utvecklande projekt på Gatun.



– Vi återvänder till vårt kontor mitt i en expansionsfas och passar samtidigt på att vässa våra team med nya kompetenser. Vi har sett en ökad efterfrågan inom såväl industri som kommersiella fastigheter under 2021, och det känns bra att nu kunna lägga i en ny växel, säger Ari Leinonen, vd på Gatun Arkitekter.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

