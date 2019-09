Håkan Klinterhäll. Bild: Cushman & Wakefield

Går från CBRE till Cushman & Wakefield

Karriär Håkan Klinterhäll går in som partner och ny head of Agency Leasing för Cushman & Wakefields verksamhet i Sverige. Han tillträder tjänsten 1 oktober och intar dessutom en plats i företagets ledningsgrupp.

Johan Zachrisson, Partner, Agency Leasing, Cushman & Wakefield:

– Håkans kompetens och erfarenhet gör att jag är övertygad om att vi kommer att nå nya mål och höjder. Tillsammans med teamet och övriga affärsområden ska vi förtjäna vår position som ett givet förstahandsval för uthyrning och utveckling av kommersiella fastigheter.



Johan Zachrisson fortsätter inom affärsområdet men i en roll som senior konsult och kommer framöver helt att fokusera på affärsutveckling, kundkontakter och nya uppdrag.



Håkan Klinterhäll, tillträdande Head of Agency Leasing, Cushman & Wakefield i Sverige:

– Det är verkligen otroligt spännande att få ta sig an ledarskapet för Agency Leasing och att arbeta med Johan och det oerhört kompetenta teamet. Tillsammans ska vi fortsätta att vara en viktig part för utvecklingen av kommersiella fastigheter i Sverige. Att få möta framtiden med just Cushman & Wakefield känns helt rätt.



Håkan Klinterhäll kommer närmast från rollen som director på CBRE Investor Leasing i Stockholm, där han har arbetat sedan 2013.

