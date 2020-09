Arena Motion & Rehab AB flyttar till Curanten i Sickla. Bild: Atrium Ljungberg

Fysioterapeuter flyttar klinik med rehabgym till Sickla

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Arena Motion & Rehab AB som väljer att flytta till nya hälsohuset Curanten i Sickla. Den nya kliniken, omfattande 500 kvadratmeter, planeras öppna under våren 2021 med fysioterapeuter, naprapater och massörer, samt ett fullt utrustat rehabgym.

Arena Motion & Rehab, som sedan 1995 har legat i Globenområdet, väljer nu att flytta verksamheten till det nybyggda hälsohuset Curanten i Sickla. På kliniken arbetar idag 13 legitimerade fysioterapeuter, massörer och naprapater och ambitionen är att växa.



– Vi ser verkligen fram emot att flytta till Curanten i Sickla. Att finnas i ett sammanhang där olika aktörer inom vård och hälsa samlas ser vi som en stor fördel. Idag har vi patienter från hela Stockholm så läget precis vid Sickla station är mycket bra, säger Karin Josefsson, vd på Arena Motion & Rehab.

Kliniken är en av Stockholms större landstingsfinansierade privata kliniker och har en bred kompetens med många specialistområden, som tex ortopedi, idrottsmedicin, smärtrehabilitering, mental hälsa, respiration samt kvinnors och äldres hälsa. I de nya lokalerna kommer det att finnas ett fullt utrustat rehabgym där även friskvårdsträning kommer att erbjudas. Den nya kliniken planeras att öppna under våren 2021.



– Vi är jätteglada att Arena Motion & Rehab väljer att etablera sin klinik i Curanten i Sickla. Det blir ett välkommet tillskott till mixen av aktörer i huset, som bland annat kommer att inrymma vårdcentral, tandläkare, hudklinik, barnklinik och babysim, säger Charlotta Gustafson, Head of Leasing på Atrium Ljungberg.



Hälsohuset Curanten är beläget strax intill Sickla station och är lätt att nå med både Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar. Totalt omfattar byggnaden 11 500 kvadratmeter och öppnar upp för de första besökarna under hösten 2020.



Hyresavtalet med Arena Motion & Rehab omfattar nästan 500 kvadratmeter och är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

- Nicklas Tollesson

