Färre än en procent av Stockholms bostadsrättsföreningar med tomträtt har lyckats genomföra ett friköp sedan 2017. Bild: Fastighetsägarna

"Friköp av tomträtt en utopi för bostadsrättsföreningar i Stockholm"

Bostäder En befintlig bostadsrättsförening anses högt belånad redan vid en skuldsättning på 9 000 kronor per kvadratmeter. För föreningar i Stockholms innerstad skulle ett friköp av tomträtt innebära en genomsnittlig skuldsättning på 27 000 kronor per kvadratmeter. Det visar en analys från fyra bostadsorganisationer.

"Friköp av tomträtt en utopi för bostadsrättsföreningar i Stockholm"

6.12.2021 07:00:00 | Fastighetsägarna



En befintlig bostadsrättsförening anses högt belånad redan vid en skuldsättning på 9 000 kronor per kvadratmeter. För föreningar i Stockholms innerstad skulle ett friköp av tomträtt innebära en genomsnittlig skuldsättning på 27 000 kronor per kvadratmeter. Det visar en analys från fyra bostadsorganisationer.





Färre än en procent av Stockholms bostadsrättsföreningar med tomträtt har lyckats genomföra ett friköp sedan 2017.

Efter att Stockholms stad beslutade om höjda tomträttsavgälder 2017 har intresset för att friköpa marken ökat. Siffror från Exploateringskontoret visar att cirka 400 bostadsrättsföreningar inkommit med friköpsförfrågan sedan dess, varav endast tre föreningar har lyckats genomföra ett friköp.

– Det är beklämmande statistik. Vissa föreningar nekas friköp, men överlag beror det på att gällande friköpsvillkor leder till en fullständigt orimlig skuldsättning. I båda fallen sitter föreningarna fast i ett moment 22, där de tvingas betala avgäld, utan handlingsalternativ, konstaterar de fyra organisationerna i ett gemensamt uttalande.

Bostadsrätterna, Fastighetsägarna Stockholm, HSB Stockholm och Riksbyggen presenterar idag nya siffror, där förutsättningarna kartlagts för omkring 90 bostadsrättsföreningar med tomträtt. Analysen visar bland annat att avgälden motsvarade 22 procent av föreningarnas genomsnittliga driftkostnad år 2010. År 2020 var samma siffra hela 62 procent. Och för föreningar i Stockholms innerstad är den genomsnittliga avgäldshöjningen för bostadsrättsföreningar 120 procent.

Analysen visar även att ett genomsnittligt friköpspris i innerstaden är drygt 22 000 kronor per kvadratmeter, vilket skulle innebära en genomsnittlig skuldsättning på 27 000 kronor per kvadratmeter. För ytterstaden är friköpspriset i genomsnitt knappt 8 000 kronor per kvadratmeter, vilket ger en skuldsättning på 13 000 kronor per kvadratmeter i snitt.

– Siffrorna ska sättas i relation till att en befintlig bostadsrättsförening anses högt belånad redan vid en skuldsättning på 9 000 kronor per kvadratmeter. Vi hoppas att dessa siffror kan få ansvariga i staden att inse orimligheten i dagens villkor, avslutar de fyra organisationerna.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen