Frida Stannow Lind. Bild: Privat

Frida Stannow Lind blir ny vd på Olov Lindgren

Bolag Nu är det klart att Frida Stannow Lind blir den som i början av sommaren tillträder som vd på fastighetsbolaget Olov Lindgren. Nuvarande vd Sven Renström går vidare och blir styrelseordförande för bolaget.

Rekryteringsprocessen blev klar strax innan jul och Frida Stannow Lind tillträder rollen som vd under försommaren. Hon har lång och bred erfarenhet inom fastighetsbranschen, bland annat som affärsutvecklingschef på Kungsleden och senast från Humlegården där hon innehaft rollen som COO.

– Vi är mycket glada över att vi har lyckats värva Frida till oss. Hon har både det affärsmässiga och hållbarhetsmässiga perspektivet som är så centrala för företagets utveckling. Dessutom passar hennes inkluderande ledarskap väl ihop med den företagskultur som råder, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren.



Olov Lindgren har under de senaste åren haft siktet inställt mot mer digitaliserade arbetssätt. I alla fastigheter och bostäder har nyligen fiber installerats vilket bland annat har möjliggjort förbättrad energistyrning av fastigheterna. Det blir allt viktigare när tillväxten, genom såväl förvärv som nyproduktion, är kontinuerlig.

– Jag ser fram emot att tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare få leda bolaget vidare. Vi ska på ett långsiktigt och omtänksamt sätt skapa värden för våra kunder och ägare samtidigt som vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling, säger Frida Stannow Lind.



Då Jan Ellström efter nio år som ordförande lämnar Olov Lindgrens styrelse i samband med årsstämman i maj tar Sven Renström över och blir ny styrelseordförande. Sven har varit vd för företaget lika länge.

– Styrelsen känns ju rätt så bekant så den miljön är inte ny för mig. Det är viktigt att vd och ordförande har ett gott samarbete vilket är något jag har uppskattat under min tid som vd. Det var en viktig parameter i rekryteringen och jag är övertygad om att Frida och jag kommer finna varandra. En ny ledning leder givetvis till förändring men det finns inget sådant uttalat önskemål, snarare en vidareutveckling, säger Sven Renström.

