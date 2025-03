Frentab Fastigheter förlänger hyresavtalet med Botkyrka Pingst Second Hand. Bild: Frentab Fastigheter

Frentab Fastigheter förlänger hyresavtal i Botkyrka

Uthyrning Frentab Fastigheter förlänger med Botkyrka Pingst Second Hand på Hantverkarvägen 2.

Frentab Fastigheter har förlängt ett hyresavtal med Botkyrka Pingst Second Hand. Den aktuella lokalen omfattar cirka 1 700 kvadratmeter och är belägen på Hantverkarvägen 2 i Botkyrka. Botkyrka Pingst Second Hand har bedrivit sin verksamhet i lokalen under flera år.

– Vi uppskattar det långsiktiga samarbetet med Botkyrka Pingst Second Hand och är glada över att de valt att fortsätta sin verksamhet hos oss. Deras närvaro skapar både värde för området och för de människor som kommer i kontakt med deras arbete, säger Kristoffer Lidbrandt, grundare och delägare Frentab Fastigheter.

– Vi tror på att bygga långsiktiga relationer med våra hyresgäster, och det här är ett fint exempel på hur sådana samarbeten kan bidra till både lokal utveckling och ett starkare samhälle, säger Joakim Hofsten, grundare och delägare Frentab Fastigheter.

– Vi trivs väldigt bra i lokalerna på Hantverkarvägen och ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet här. Genom second hand-butiken vill vi inte bara främja hållbar konsumtion, utan också skapa en mötesplats för människor och bidra till socialt ansvarstagande i kommunen, säger Pär Hammarberg Waern, verksamhetschef på Botkyrka Pingst Second Hand.

