Vasakronans tidigare vd Fredrik Wirdenius är ny ordförande i Assemblins styrelse. Bild: Assemblin

Fredrik Wirdenius ny ordförande i Assemblins styrelse

Bolag Fredrik Wirdenius, tidigare styrelseledamot i Assemblins styrelse, har i samband med den ordinarie årsstämman valts till ny styrelseordförande. Fredrik Wirdenius efterträder Mats Wäppling, som avböjt omval och lämnar Assemblins styrelse.

Fredrik Wirdenius valdes in i Assemblins styrelse vid en extra bolagsstämma i augusti 2021. Han har haft ett flertal ledande befattningar inom Skanska och var verksam som vd och koncernchef i Vasakronan 2008 – 2019. Idag driver han en egen rådgivningsverksamhet, och är styrelseordförande i Willhem AB, 3E Property AB och HållBo AB samt styrelseledamot i AxFast AB, Nobelhuset AB och Scandic Hotels Group AB.

– Under min tid i Assemblins styrelse har jag lärt känna ett spännande bolag med hög kompetens i en bransch i stark utveckling. Jag är mycket tacksam för förtroendet att framgent leda styrelsens arbete och ser fram mot det fortsatta arbetet att fortsätta stärka och utveckla verksamheten, säger Fredrik Wirdenius, styrelseordförande i Assemblin.



Vid stämman valdes även Hans Petter Hjellestad, Investment Advisory Professional på Triton, in som ny ordinarie styrelseledamot. Övriga ledamöter omvaldes vilket innebär att styrelsen förutom Fredrik Wirdenius och Hans Petter Hjellestad nu består av ägarrepresentanterna Young Kim och Anders Thulin samt de oberoende ledamöterna Susanne Ekblom, Mats Jönsson och Per-Ingemar Persson.

– Assemblin har haft en mycket stark utveckling under de senaste åren och är idag ett lönsamt och välskött bolag med stor potential. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Fredrik Wirdenius som ny styrelseordförande. Hans kunskaper och tidigare erfarenheter från bygg- och fastighetsbranschen är helt rätt för Assemblin i det läge bolaget nu befinner sig i. Jag vill även tacka Mats Wäppling för stort engagemang och bidrag i Assemblins styrelse, säger Young Kim, Investment Advisory Professional på Triton.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen