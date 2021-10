Fredrik Törnqvist. Bild: Stångåstaden

Fredrik Törnqvist blir ordförande för europeiskt bostadsnätverk

Bolag På fredagen tog Sverige över ordförandeklubban för Eurhonet, ett nätverk för bostadsbolag vars syfte är att främja kunskapsutbyte mellan europeiska bostadsbolag och bevaka bostadsfrågorna inom EU. Fredrik Törnqvist, vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping, tar över ordförandeskapet för de 38 medlemsbolagen med totalt 1,2 miljoner bostäder.

– Det känns fantastiskt roligt att få den stora äran att representera alla våra medlemsbolag, verksamma i sju länder. Då jag har haft förmånen att vara verksam i styrelsen i flera år ser jag nu fram emot att ta över ordförandeklubban. Under mitt ordförandeskap kommer vi att fortsätta driva bostadsfrågor på bred nivå och lägga särskilt fokus på hur våra medlemmar ska återstarta efter covid-19, säger Fredrik Törnqvist.



Eurhonet syftar till att medlemmarna ska få möjlighet att arbeta och lära av varandra, utveckla nya idéer och förnya tillsammans. Organisationen arbetar som huvudinriktning med benchmark för att hitta best practise och lära av varandra. Arbetet bedrivs i ett antal topic groups exempelvis inom integration, om- och nybyggnation, energieffektivisering, åldrande befolkning, digitalisering och olika EU-projekt. Eurhonet har kontor i Bryssel och ägnar sig också åt att bevaka bostadspolitik och finansieringsmöjligheter i Europa.



– Bostadsmarknaden, systemen och förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika länder men det som förenar ligger i det dagliga arbetet, vilket är väldigt lika. Vi har alla samma utmaningar. Jag tycker det är viktigt att höja blicken och våga titta utanför våra egna gränser. Vi är bra på mycket i Sverige men det finns förstås väldigt mycket att lära av våra kollegor i Europa, säger Fredrik Törnqvist.



FAKTA Eurhonet

Eurhonet bildades 2006 och är ett nätverk för bostadsbolag från Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, England, Österrike och Danmark. Totalt är 38 bostadsbolag medlemmar och förfogar över sammanlagt 1,2 miljoner bostäder. Syftet med verksamheten är att stötta medlemsbolagen med erfarenhetsutbyte, best practice och inom kompetensförsörjning genom att locka nya medarbetare till sektorn och även låta dem utvecklas genom att delta i nätverkets arbete. Ett annat viktigt syfte med Eurhonet är att stärka inflytandet och kunskapen inom EU samt att uppmuntra till att stötta medlemmar att delta i gemensamma EU projekt.

