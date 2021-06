Fredrik Leo. Bild: Johan Sundell

Fredrik Leo blir ny vd för JSB

Bolag Fredrik Leo har utsetts till ny vd för JSB Construction. Hans fokus blir att styra JSB framåt i företagets strategiska utveckling och tillväxt. Han efterträder nuvarande vd och ägare Pether Fredholm som i samband med detta går över till att helt fokusera på arbetet som styrelseordförande och koncernchef för koncernen JSB Gruppen. Fredrik Leo tillträder rollen som vd den 1 oktober 2021.

Fredrik Leo har en bred och gedigen erfarenhet i ledande positioner inom byggsektorn och har varit verksam inom branschen i över 20 år. Närmast kommer han från Borlängebaserade byggföretaget Byggpartner där han axlat rollen som vd och koncernchef. Dessförinnan var han avdelningschef och ansvarig för byggverksamheten i Östergötland på NCC.



Fredrik Leo efterträder nuvarande vd och ägare Pether Fredholm som i samband med övertagandet antar rollen som vd och koncernchef för koncernen JSB Gruppen, där han framförallt kommer arbeta med koncernens affärsutveckling, förvärv och finansiering. När Fredrik Leo tillträder rollen som vd för JSB Construction AB går Pether över som styrelseordförande för bolaget.

– Jag och styrelsen är väldigt glada att i dag kunna presentera Fredrik Leo som ny vd från och med den 1 oktober för JSB Construction. Styrelsen har haft en noggrann och målinriktad rekryteringsprocess utan tidspress och är helt övertygad om att Fredrik är rätt person för uppdraget och för JSB.

JSB är ett starkt värdestyrt företag där hållbarhet, säkerhet, etik och sunda affärer tillsammans med tillväxt och lönsamhet ligger i fokus. Fredrik har den samlade kompetensen, drivet och erfarenheten för att med sitt värdestyrda ledarskap ta vid och fortsätta JSB strategiska utveckling och tillväxt med målet att nå en affärsvolym om fem miljarder kronor inom fyra till fem år, säger Pether Fredholm.

– JSB har visat prov på imponerande framåtanda i effektiva arbetssätt och långa relationer. Samtidigt arbetar man systematiskt och långsiktigt i såväl hållbarhetsfrågor som digitalisering, vilket tilltalar mig. Men det var även kulturen och de sunda värderingar som finns i företaget som lockade mig till JSB. Jag är väldigt stolt och glad över det förtroende jag fått från Pether och styrelsen och ser nu fram emot uppdraget och att tillsammans med medarbetarna driva JSB framåt, säger Fredrik Leo.

– JSB har under sin drygt 20-åriga existens gjort en fantastisk resa under Pethers ledning. Från ett litet lokalt företag i Karlshamn till ett idag, välrenommerat nationellt byggföretag. Att våga utmana och driva utveckling mot långsiktigt strategiska mål har varit ledstjärnan för Pether. JSB är i dag ett starkt och väl positionerat företag med en bred marknadsanpassad produktportfölj och en kompetent organisation redo att möta framtiden. Att då Pether väljer att ta steget upp och koncentrera sig på det övergripande arbetet som koncernchef för hela JSB-gruppen och samtidigt tillträda som ordförande i JSB Construction när Fredrik Leo tillträder som ny vd är ett naturligt led i att långsiktigt stärka och utveckla JSB mot framtiden.

Från styrelsen vill vi rikta ett stort tack till Pether för det inspirerande styrelsearbetet vi haft under åren samtidigt som vi önskar Fredrik all framgång som vd för JSB Construction, säger Klas Ralvert, styrelseordförande i JSB Construction.

