Delar av Wanda-teamet i Sverige. Bild: Wanda

Fredensborg in i logistikbolag

Bolag Wanda tar in 63 miljoner i ny investeringsrunda från europeisk fastighetsjätte och grön investeringsfond.

Cirkulär logistik- och teknikföretaget Wanda säkrar en investering på 63 miljoner kronor och välkomnar nya ägare i form av Norselab, ledande norsk investeringsfond och Fredensborg, huvudägare i Heimstaden.



– Nu siktar vi mot nya marknader och breddar vårt erbjudande för att snabbare förändra marknaden, säger Lars Syse Christiansen, vd och medgrundare av Wanda.



Wanda ger människor i städer enklare, billigare och mer flexibel tillgång till utrymme. Samtidigt gör man det smidigare för människor att förlänga livet på de saker man redan äger genom att tillhandahålla tjänster för underhåll, reparation och delning. Bolaget tar nu in kapital för att vidareutveckla sin egen teknik, bredda sitt erbjudande och expandera i Europa.



Norselab leder rundan och även Fredensborg AS går in som ny investerare; båda pionjärer inom sina respektive områden. Norselab lanserade nyligen sin andra tillväxtfond "Meaningful Equity ll" där målet är att investera i snabbväxande företag med positiv klimatpåverkan och Fredensborg är en av norra Europas ledande aktörer inom bostadsfastigheter för privatpersoner.



– Detta är en perfect match för oss på Wanda. Norselab och Fredensborg är två starka tillskott som med sin erfarenhet, nätverk och expertis kommer att ge oss en stark skjuts framåt när det kommer till att produktutveckla ännu mer mot det cirkulära samt expandera i Sverige och Europa, säger Emmy-Lou Ferreira Dos Santos, vd på Wanda i Sverige.



Alla befintliga ägare, bland andra Proventure, Obos och Bring Ventures kvarstår och investerar på nytt med betydande kapital även i den här rundan.

