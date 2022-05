Helena Liljedahl på KF Fastigheter, Åke Pettersson på Skandia Fastigheter, Henrik Kant på Göteborgs Stad, Mikael Ahlén på Riksbyggen och Balders vd Erik Selin var på plats för startskottet av Framtidens Backaplan. Bild: August Sandberg/Framtidens Backaplan

Framtidens Backaplan har börjat byggas

Bygg/Arkitektur Igår gick startskottet för Framtidens Backaplan, ett av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt. Först att sätta spaden i marken är Skandia Fastigheter som också stod i första ledet när fastighetsbolagen bakom storsatsningen, däribland Balder, bjöd in till ett gemensamt firande av byggstarten för den nya stadsdelen.

Bild: Framtidens Backaplan

Balders första steg i Framtidens Backaplan blir Deltahuset – en 19 våningar hög skyskrapa med 19 000 kvadratmeter kontorsytor nära dagens Hjalmar Brantingsplats. I en senare fas adderar man sammanlagt cirka 2 000 bostäder i det nya området. Bild: Framtidens Backaplan

Visionsbild över framtidens Backaplan. Balders första steg i Framtidens Backaplan blir Deltahuset – en 19 våningar hög skyskrapa med 19 000 kvadratmeter kontorsytor nära dagens Hjalmar Brantingsplats. I en senare fas adderar man sammanlagt cirka 2 000 bostäder i det nya området. Visionsbild över framtidens Backaplan.

– Det har länge talats om att knyta samman staden över vattnet och det känns fantastiskt bra att spaden nu sätts i marken. Vi på Balder är stolta över att vara en av del av utvecklingen och tillsammans med Göteborgs stad och övriga fastighetsägare förverkliga Framtidens Backaplan. Idag gläds vi med Skandia Fastigheter som är först ut och vi ser mycket fram emot dagen då vi byggstartar våra egna kvarter, säger Erik Selin, vd på Balder.



Konsortiet bakom storsatsningen Framtidens Backaplan består av Fastighets AB Balder, KF Fastigheter, Riksbyggen och Skandia Fastigheter. Målbilden är en helt ny stadsdel med 7 000 bostäder, 140 000 kvadratmeter lokaler, ett brett handelsutbud och servicefunktioner som skolor, vård och kultur mellan Hjalmar Brantingsplatsen, Brunnsbo och Hildedal.



Först att sätta spaden i marken är Skandia Fastigheter som genom kvarteren vid Leråkersmotet påbörjar resan mot den nya täta, kraftfulla och gröna blandstaden på Hisingen.

– Vi börjar med att tillföra stadsdelen 420 hyresrätter, attraktiv handel samt ett mobilitetshus, säger Åke Pettersson vd på Skandia Fastigheter. Energiförsörjningen kommer vi att göra helt fossilfri genom en geosolanläggning, vilket är ett exempel på bolagens gemensamma vision om hållbarhet i framtidens Backaplan.



Balder arbetar med ett flertal byggplaner i olika delar och skeden av Framtidens Backaplan. Sammanlagt omfattar planerna över 2 000 bostäder i blandade upplåtelseformer och cirka 50 000 kvadratmeter kommersiella ytor, inklusive kontor. Först ut för Balder blir Deltahuset – en 19 våningar hög skyskrapa med kontorsytor som om allt går enligt plan kan byggstarta 2023. För Balders bostadskvarter siktar bolaget på en första byggstart under 2024.



Det totala projektet är så stort och omfattande att det inte är helt klart förrän framåt 2035. Men nu är den första etappen på gång, vilket bland annat innebär att Stora Coop kan flytta till nya fräscha lokaler redan under 2024.

– Det är ett fantastiskt fint projekt, jag säger grattis till oss alla som får vara med på denna resa in i framtiden, sade Helena Liljedahl, vd på KF Fastigheter.



Riksbyggens marknadsområdeschef Mikael Ahlén gladdes i sitt invigningstal över att Göteborg äntligen kan få ett nyproducerat större projekt som faktiskt svarar upp mot begreppet blandstad:

– Detta är samhällsbygge när det är som bäst, tillsammans med övriga byggherrar och Göteborgs stad. Vi ser med stolthet fram emot att få förvalta Framtidens Backaplan.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

