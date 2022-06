GDK etablerar sig i Skärholmen centrum. Bild: Grosvenor

Fotbollsstjärnorna med och tar internationellt matkoncept till Skärholmen centrum

Uthyrning German Döner Kebab öppnar i Skärholmen Centrum under sommaren. Det är den första restaurangen den snabbt expanderande kedjan etablerar i Stockholmsområdet och den tionde hittills i Sverige. Bland ägarna till restaurangen i Skärholmen finns fotbollsprofilerna Haris Radetinac och Astrit Ajdarevic.

Skärholmen Centrum, har som uttalad strategi att stärka centrumets roll som södra Stockholms stadskärna med en attraktiv mix av service, tjänster, – Att vi nu stärker restaurangutbudet med en kebabrestaurang i världsklass går helt i linje med vår vision för Skärholmen Centrum. German Döner Kebab gör vårt redan attraktiva utbud av mat och dryck än mer ambitiöst, säger Sanna Sultan, centrumchef för Skärholmen Centrum.



German Döner Kebab, som många känner under förkortningen GDK, startade i Berlin 1989 och har växt kraftigt under de senaste fem åren och är nu världens mest kända kebabkoncept. Idag finns över 1 200 GDK-restauranger över hela världen, vilket bara en indonesisk kedja slår. I Sverige finns hittills tio restauranger inklusive den som öppnas i Skärholmen Centrum.

– Etableringen i Skärholmen Centrum är strategiskt viktig för oss då det är vår första restaurang i Stockholm. Skälet till att vi valde just Skärholmen är att det är södra Stockholms mest expansiva område med en mycket intressant framtid, säger Hassan Khan Niazi, vd på German Döner Kebab Sweden



German Döner Kebab Sweden, som äger konceptet i Sverige, Norge och Danmark, har stora planer och räknar med att ha totalt 40 enheter i Sverige inom sju år varav tio i Stockholmsområdet. Djurgårdsspelaren Haris Radetinac och den före detta djurgårdsspelaren Astrit Ajdarevic är engagerade i restaurangen i Skärholmen Centrum och kommer att synas en del på plats.



Den nya restaurangen tar plats i en lokal med entré mot Skärholmstorget på totalt 255 kvadratmeter. Öppning sker under senare delen av sommaren.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

