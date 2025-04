Brinovas vd Per Johansson och projektet i Danmark som Brinova förvärvat från K-Fastigheter. Bild: Brinova och K-Fastigheter

Förvaltningsresultatet ökade med 31 procent för Brinova

Bolag Brinova ökar förvaltningsresultat, driftöverskott och hyresintäkter under första kvartalet.

Januari-mars 2025

- Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 144,2 Mkr (135,9).

- Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 88,7 Mkr (82,6).

- Förvaltningsresultatet ökade med 31 procent till 39,1 Mkr (29,9).

- Periodens resultat uppgick till 21,4 Mkr (29,0), motsvarande ett resultat per aktie om 0,17 kronor (0,30).

- Värdeförändringar på fastigheter ingår med -3,8 Mkr (0,2).

- Värdeförändringar på derivat ingår med 0,8 Mkr (26,0).

- Fastighetsportföljens värde uppgick till 8 541,9 Mkr (8 312,5).



Väsentliga händelser under kvartalet

- En extra bolagsstämma hölls den 7 mars 2025 där beslut togs om emissionsbemyndigande samt att ändra bolagsordningen för att möjliggöra fullföljandet av fastighetsförvärvet från K-Fast Holding AB.

- Bolaget har tecknat avtal om refinansiering om cirka 2,5 Mdkr av befintliga fastigheter, finansiering av delar av de fastigheter som har förvärvats från K Fast Holding AB, samt borgensåtaganden för dotterbolag gällande från 1 april 2025.

- Under kvartalet har två hyresavtal med Eslövs Kommun gällande förskolor förlängts på fyra år med en total yta om 1 748 kvm med i övrigt oförändrade villkor.



Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

- Brinova fullföljer den 1 april fastighetsförvärvet från K-Fast Holding AB, genomför nyemission av cirka 132,5 miljoner aktier till en kurs om 32,46 kr per aktie samt tillträder fastigheter till ett fastighetsvärde om 10,8 Mdkr. Brinova blir genom denna affär initialt ett dotterbolag till K-Fast Holding AB, där deras avsikt är att vid en senare tidpunkt dela ut aktierna i Brinova till aktieägarna i K-Fastigheter genom en sakutdel­ning.

- Bolaget har i samband med ovanstående tillträ­de tecknat avtal om refinansiering om cirka 3,1 Mdkr av befintliga fastigheter, finansiering av delar av de fastigheter som har förvärvats från K-Fast Holding AB, samt borgensåtaganden för dotterbolag.

- Genom förvärvet från K-Fast Holding AB övertog Brinova pågående nybyggnationsprojekt av hyresbostäder i Köpenhamn. Den 1 april stod Etapp 1 klart och inflyttning påbörjades av de 34 hyresbostäderna.

- Efter kvartalets utgång har Brinova tecknat avtal med Landskrona Stad att utöka ytan för kulturskolan om 350 kvm som ger en totalyta om 2 100 kvm och samtidigt förlängt avtalet med 11 år.



Vd Per Johansson kommenterar:

– Året har inletts väl med god utveckling för våra viktigaste nyckeltal. Nu är fullt fokus på att implementera de förvärvade fastigheterna från K-Fast Holding AB som gör oss till en ledande noterad aktör inom bostadssegmentet och ger oss skalfördelar och möjliggör effektiv förvaltning.

