Bild: Axel Ohlsson

Fortsatta prisuppgångar på bostadsmarknaden

Bostäder Den senaste månaden ökade priserna på bostadsrätter med en procent och villapriserna med två procent. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +3 procent på bostadsrätter och +7 procent för villor, enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter: I centrala Stockholm och Malmö ökade priserna med en procent i juli och i centrala Göteborg ökade de med två procent. För storstadsområdena blev det en större variation med oförändrade priser i Stockholm, +2 procent i Göteborg och +4 procent i Malmö. Stormalmös siffra beror på ett ovanligt högt antal sålda smålägenheter i Lund som påverkat hela storstadsområdet.



– Årstakterna varierar mellan 0 och +5 procent där den senare siffran gäller centrala Stockholm, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.



Villor: I Stor-Stockholm ökade priserna med två procent i juli medan de i Stor-Göteborg och Stor-Malmö ökade med en procent. Årstakterna i storstadsområdena varierar mellan +5 och +7 procent, säger Per-Arne Sandegren.



Det råder fortsatt hög aktivitet på bostadsmarknaden, särskilt med tanke på att det är mitt i sommaren. Antal sålda bostadsrätter under juli uppgick till drygt 8 200 vilket är 27 procent fler än juli 2019. Det såldes nästan 4 100 villor vilket är en ökning med åtta procent mot förra året.



– Den höga aktiviteten gäller också fritidshus. Under juli registrerade Svensk Mäklarstatistik 821 fritidshusförsäljningar mot 700 samma månad förra året vilket är 17 procent fler, säger Per-Arne Sandegren.



Fastighetsbyråns vd Johan Engström kommenterar den nya statistiken:



– De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stigande bostadspriser under sommaren och antal försäljningar ligger på en rekordnivå. Viljan att byta bostad har varit väldigt stark under sommaren och vi kan se en effekt av att fler spenderat semestern hemma.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen