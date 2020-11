Sverker Källgården. Bild: Cibus

Fortsatta positiva värdeförändringar för Cibus

Bolag Cibus redovisar stärkta siffror för Q3. Orealiserade värdeförändringar bidrog med 507 TEUR (-783), sammanlagt under niomånadersperoden 5 117 TEUR (7 002).

Q3:

• Hyresintäkter uppgick till 17 011 TEUR (13 154).

• Driftnettot uppgick till 16 630 TEUR (12 476).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 9 521 TEUR (7 285).

• Periodens resultat uppgick till 9 478 TEUR (5 474) vilket motsvarar 0,25 EUR (0,18) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 507 TEUR (-783).



Januari - sep:

• Hyresintäkter uppgick till 47 417 TEUR (38 361).

• Driftnettot uppgick till 44 732 TEUR (36 058).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 24 163 TEUR (21 682).

• Periodens resultat uppgick till 25 458 TEUR (24 634) vilket motsvarar 0,71 EUR (0,79) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 5 117 TEUR (7 002).



– Vår målsättning är att förse våra aktieägare med en stabil och ökande utdelning - nu månadsvis, säger vd Sverker Källgården.

– Coronaviruset har haft en väldigt begränsad resultatpåverkan på Cibus verksamhet. Under tredje kvartalet uppgår resultatpåverkan till under -0,1 MEUR. Drygt 99 % av våra hyror för Q3 är betalda. Cirka 90 % av våra intäkter kommer från de största dagligvarukedjorna i Norden. Dessa har under pandemin lyckats att förse människor med de livsmedel de behöver. I oroliga tider behövs livsmedelsbutiken mer än någonsin.

