Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties. Bild: Oscar Properties

Fortsatt tufft för Oscar Properties – antalet anställda närmast halverat

Bolag Bostadsutvecklaren har det fortsatt tufft även om antalet bokade bostäder ökat under årets andra kvartal.

I Oscar Properties delårsrapport för andra kvartalet, som publicerades i dag, framgår det att utvecklaren har det fortsatt tufft.



Även om antalet bokade bostäder ökade till 36 (26) stycken så visar man upp ett rejält minusresultat för perioden, -44,1 miljoner kronor (15,2).



Övriga siffror i urval:

Nettoomsättningen uppgick till 333,8 mkr (751,3).

Rörelseresultatet uppgick till –17,1 mkr (43,3).

Resultat per stamaktie uppgick till –1,94 kronor (0,27).

Antalet sålda bostäder uppgick till 8 (22).

Antalet färdigställda bostäder uppgick till 11 (0).



Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten:

"Under perioden har Oscar Properties verkligen visat att vi är ett bolag som klarar mycket mer än att bara utveckla nyskapande och attraktiva bostadsprojekt. För parallellt med att fortsätta att utveckla vår kärnverksamhet, exempelvis genom att ta Gasklockan steg närmare förverkligande har vi också visat att vi på ett strukturerat sätt kan ta oss an arbetet med att förstärka bolagets kapitalbas. Inte bara genom att utveckla flera affärsområden utan faktiskt också samtidigt som vi accelererar åtgärderna för att spara pengar. Räknar man bort den goodwillnedskrivning – en engångskostnad – vi gör för det nu nedlagda byggbolaget är det till och med så att rörelseresultatet hamnar på 33 milkoner kronor plus".



Han fortsätter:

"Redan under första kvartalet slog jag också fast att bolagets fortsatt viktigaste uppgift är att få igång försäljningen på ritning så att vi kan påbörja nya byggen. Den ambitionen tycker jag också att vi, åtminstone till del, levererat på. Under perioden har 36 bostäder bokats vilket kan jämföras med motsvarande period 2018 då siffran var 26. Nivåerna är visserligen inte helt tillfredsställande men det måste ändå betraktas som ett steg i rätt riktning".



Under rubriken "Väsentliga händelser efter periodens slut" framgår det dessutom att antalet anställda i koncernen minskat radikalt under sommaren.

"Antal anställda var på balansdagen 104 och uppgår till 54 på dagen för denna rapports publicering", skriver bolaget.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen