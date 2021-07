Johan Knaust. Bild: K2A

Fortsatt tillväxt för K2A

Bolag K2A:s balansomslutning växte med en miljard under Q2.

Apr-jun 2021

Hyresintäkterna ökade till 61,2 Mkr (47,7)

Driftsöverskottet uppgick till 41,5 Mkr (33,2)

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,8 Mkr (9,4)

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 120,6 Mkr (13,2)

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 93,9 Mkr (44,9) och resultat per stamaktie uppgick till 4,57 kr (2,10)



Jan-jun 2021

Hyresintäkterna ökade till 122,3 Mkr (92,0)

Driftsöverskottet uppgick till 79,0 Mkr (63,4)

Förvaltningsresultatet uppgick till 15,7 Mkr (15,0)

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 363,6 Mkr (28,7)

Periodens resultat efter skatt uppgick till 301,3 Mkr (62,9) och resultat per stamaktie uppgick till 15,88 kr (2,65)

Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 3 504 (2 703)



– Under det andra kvartalet 2021 fortsatte vi vår snabba tillväxt. Vi avtalade om förvärv av bostadsfastigheter för 660 Mkr, totalt 394 bostäder och ett hyresvärde om 37 Mkr. Balans-omslutningen översteg den 30 juni 8 miljarder kronor, att jämföra med drygt 7 miljarder kronor vid utgången av mars 2021, säger vd Johan Knaust.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

