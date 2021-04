Bostadspriserna fortsätter uppåt. Bild: Istock

Fortsatt stigande bostadspriser – villor driver på

Bostäder Valueguards prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, steg med 2,1 procent i mars. Bostadsrättsindex steg med 1,0 procent medan villaindex steg med hela 2,8 procent.

Såväl bostadsrätts- som villaindex ökade i alla tre storstäderna, enligt Valueguard. I Stockholm var ökningen 1,1 procent för bostadsrätter och 2,2 procent för villor. I Göteborg ökade bostadsrättsindex med 0,8 procent och villaindex med 2,5 procent. I Malmö steg index med 1,2 procent för bostadsrätter och 2,2 procent för villor.



När Valueguard justerar för säsongseffekter ökar HOXSWE med 2,0 procent i mars. Bostadsrättsindex för riket stiger med 0,9 och villaindex med 2,5 procent justerat för säsongseffekter. Att de säsongsjusterade siffrorna liknar de vanliga ska tolkas som att skillnaderna i säsongseffekt mellan februari och mars är små.



Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av april i Stockholm och Göteborg. Det går ner med 0,1 procent i Stockholm och upp med 0,2 procent i Göteborg jämfört med hela mars.



Under det år som gått sedan coronapandemin nådde Sverige har villapriserna stigit mer än 20 procent, mer än någonsin under en tolvmånadersperiod sedan Valueguard började mäta. Samtidigt har antalet transaktioner per månad legat kring det normala. På bostadsrättssidan har priserna stigit med 8,0 procent, vilket är nästan exakt på snittet för tolvmånadersförändringar i bostadsrättsindex för riket sedan Valueguard började mäta, vilket är 7,4 procent. Å andra sidan har antalet transaktioner på bostadsrättssidan skjutit i höjden på aldrig förr skådat vis. Denna skillnad, att villapriserna skjuter i höjden och transaktionsvolymerna är som vanligt medan bostadsrättspriserna går som vanligt men volymerna drar iväg, är anmärkningsvärd, menar Valueguard.

