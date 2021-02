Patrik Emanuelsson. Bild: Locum

Fortsatt förbättrat förvaltningsresultat för Heba – höjer utdelningen

Bolag Heba Fastighets AB fortsätter redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat. Fjärde kvartalets förvaltningsresultat är 16,8 procent bättre än föregående år. På helåret ger det en ökning om 4,8 procent.

– Under året har vi fortsatt arbeta offensivt med förvärv, markanvisningar och samarbeten, rådande pandemi till trots. Marknadens efterfrågan på hyresbostäder och samhällsfastigheter har aldrig varit större. Det ser vi tydligt på våra fastigheters värdeutveckling. Vid periodens utgång har fastighetsbeståndet ett värde om 12 046,2 miljoner kronor. Vi följer lagd strategi med full kraft och bör nå ett fastighetsvärde på 20 mdkr 2025, säger Patrik Emanuelsson, vd Heba.



Under Q4 har Heba tillträtt nybyggnadsprojekten med hyresrätter i Silverdal och i Täby Park samt fortsatt arbetet med utvecklings- och ROT-projekt. 1 600 lägenheter är under produktion. Av dessa kommer två äldreboenden och två hyresrättsfastigheter om cirka 350 lägenheter att färdigställas under 2021.



Under kvartalet har Heba även utökat samarbetet med Åke Sundvall Byggnads AB genom två tecknade avtal om projekt i Vårbergstoppen och i Framtidens Stora Sköndal. Bolagen har också fått en gemensam markanvisning i Skarpnäck. Heba har även förvärvat två fastigheter i nyproduktion i Vallentuna.



– Nu börjar vårt arbete för tillväxt i volym och intjäningsförmåga ge frukt. I liggande flerårsplan ser vi en ansenlig ökning i årlig intjäningsförmåga. Till och med 2025 bedömer vi en ökning av förvaltningsresultatet med 70 procent. Vi ska vara bäst i Sverige på att skapa trygga och attraktiva bostäder och livsmiljöer, säger Patrik Emanuelsson, vd Heba.



Hyresintäkterna uppgick till 393,8 (388,4) mkr.

Driftsöverskottet uppgick till 273,5 (261,1) mkr.

Förvaltningsresultatet uppgick till 187,3 (178,8) mkr.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 743,8 (620,7) mkr.

Årets resultat uppgick till 718,2 (724,1) mkr, vilket motsvarar

8,70 (8,77) kr per aktie.

Substansvärde (NAV) uppgick till 91,95 (81,87) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 12,3 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 (1,20) kr per aktie.

