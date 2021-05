Bild: Fortinova

Fortinova köper för 506 miljoner i Skaraborg

Transaktioner Förvärvar bostadsfastighetsportfölj med 30 fastigheter.

Fortinova Fastigheter har genom ett helägt dotterföretag ingått avtal med Jättadalen Förvaltnings AB om förvärv av 30 fastigheter med 399 lägenheter samt ett 30-tal lokaler. Affären görs i bolagsform genom förvärv av samtliga aktier i Jättadalen Fastighets AB.



Det underliggande fastighetsvärdet i affären är 506 miljoner kronor före justering för latent skatt. Beståndet som till större del är uppfört i slutet av 80-talet och början av 90-talet ligger i Skövde, Götene, Tibro och Vara kommun. Den uthyrningsbara arean är ca 42 000 kvadratmeter med ett hyresvärde om ca 44 miljoner kronor.



Uthyrningsgraden i beståndet är 99 procent. Av det totala hyresvärdet står bostäder för 72 procent, kommersiella lokaler för 18 procent och samhällsservice för 10 procent. De största kommersiella hyresgästerna är Götene kommun, Vara kommun samt Sparbanken Skaraborg AB. I förvärvet ingår befintlig förvaltning vilket innebär att startsträckan för Fortinova blir kort. Det kommer även att öppna upp för potentiella tilläggsförvärv.



Tillträde planeras den 31 maj 2021 och den preliminära köpeskillingen för aktierna är 161,9 miljoner kronor. Finansiering av förvärvet vid tillträdet planeras att ske genom egen kassa och bankfinansiering. Fortinova kommer vid tillträdet att äga förvaltningsfastigheter till ett värde om drygt 3,1 miljarder med ett hyresvärde om 232 miljoner kronor. Vidare har Fortinova sedan tidigare kommunicerat ytterligare avtalade förvärv om fastigheter under uppförande till ett fastighetsvärde om knappt 1 miljarder i Varberg, Borås och Trollhättan.



– Vi är glada att ta klivet in på en ny delmarknad, genom förvärvet av ett så välskött bolag som Jättadalen. Vi bedömer att det kommer att öppna ytterligare dörrar för vår fortsatta expansion i västra Sverige. Genom att vi övertar organisationen så får vi ett flertal nya medarbetare som vi välkomnar till Fortinova. I många hänseenden är Jättadalens bestånd likt det vi äger idag och det är någonting vi är vana vid att utveckla och förvalta. Extra kul är det att få förvärva Frostaliden med 80 lägenheter från 2018, som ligger i centrala Skövde. Staden är nominerad till priset Årets superkommun 2021 och passar mycket väl in bland övriga expansiva orter där vi redan är etablerade, säger Anders Valdemarsson, vice vd och transaktionsansvarig för Fortinova Fastigheter AB.



Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare till Fortinova. PwC har agerat legal rådgivare till säljaren. Affären har skett off-market.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

