Fortinovas resultat ökar. Bild: Fortinova

Fortinova: Förvaltningsresultatet ökar med 15 procent

Bolag – Trots att marknaden för tillfället är orolig känner jag mig trygg med den strategi som bolaget haft och som vi har att tacka för vart vi är idag. Bostadsfastigheter på tillväxtorter i västra Sverige är en trygg och över tid lönsam placering, säger Anders Johansson, vd på Fortinova.

Bland nyckeltalen i Fortinovas bokslutskommuniké märks att avkastningen på eget kapital minskat från 20,4 procent till 6,4 procent och att hyresvärdet gått upp från 254 Mkr till 313,2 Mkr.



• Intäkterna för perioden uppgick till 369,0 Mkr (279,2), motsvarande en ökning med 32 procent.

• Driftsöverskott förbättrades med 33 procent och uppgick till 210,3 Mkr (157,9), motsvarande 57 procent (57) i överskottsgrad.

• Förvaltningsresultatet har ökat med 15 procent och uppgick till 118,2 Mkr (102,6), motsvarande 2,3 kronor per aktie (2,1) samt 32 procent (37) i förvaltningsmarginal.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 58,6 Mkr (341,1), varav -0,1 Mkr (12,7) avser realiserade värdeförändringar.

• Värdeförändringar på derivat uppgick till 100,8 Mkr (14,4).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 212,7 Mkr (373,2), motsvarande 4,1 kronor per aktie (7,6).

• Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 50,3 kr (47,5).

• Styrelsen föreslår stämman en utdelning på 0,72 kr per aktie (0,46) för verksamhetsåret 2021/2022.



– Vår höga uthyrningsgrad, tillväxt i hyrorna och sunda finanser gör att jag fortsatt tror på bolagets förmåga att generera positiva kassaflöden. Vår finansiella ställning är stark, därför föreslår styrelsen nu en utdelning i enlighet med vår utdelningspolicy, säger Anders Johansson.

