Anders Johansson. Bild: Karin Linde

Fortinova: Förvaltningsresultatet ökar med 11 procent

Bolag Fortinovas halvårsrapport visar på elva procent högre förvaltningsresultat och ett substansvärde per aktie om 48,9 kronor.

Siffrorna för perioden september 2021 - februari 2022:



• Intäkterna för perioden uppgick till 124,4 Mkr (92,6), motsvarande en ökning med 34 procent.

• Driftsöverskott ökade med 16 procent och uppgick till 63,4 Mkr (54,7), motsvarande 51 procent (59) i överskottsgrad.

• Förvaltningsresultatet har förbättrats med 11 procent och uppgick till 39,2 Mkr (35,2), motsvarande 0,8 kronor per aktie (0,8) samt 32 procent (38) i förvaltningsmarginal.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 57,2 Mkr (73,7), varav -0,7 Mkr (12,7) avser realiserade värdeförändringar.

• Värdeförändringar på derivat uppgick till 14,5 Mkr (7,4).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 90,8 Mkr (100,3), motsvarande 1,8 kronor per aktie (2,2).

• Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 48,9 kr (47,5).



– Samtidigt som vår lönsamma utveckling fortsätter ser vi resultatet av en instabil omvärld, med stigande energipriser och räntor. Det är för tidigt att veta om dessa kostnadsökningar är kortvariga eller om vi ser en början på det nya normala. För att möta en eventuell kostnadsökning investerar vi i projekt som reducerar vår energiförbrukning, arbetar aktivt med upphandlingar samt genomför adekvata justeringar i vår skuldportfölj, säger Anders Johansson, vd på Fortinova.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

