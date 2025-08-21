Fortinova: ”Fokus på västra Sverige lönar sig”

Fortinova ökar hyresintäkter, driftöverskott och förvaltningsresultat under första halvåret 2025.

Januari–juni 2025

• Intäkterna för perioden uppgick till 192 Mkr (182), motsvarande en ökning med 6 procent.

• Driftsöverskottet förbättrades med 7 procent och uppgick till 116 Mkr (109), motsvarande 61 procent (60) i överskottsgrad.

• Förvaltningsresultatet ökade med 33 procent och uppgick till 52 Mkr (39), motsvarande 1,0 kr per aktie (0,8) samt 27 procent (21) i förvaltningsmarginal.

• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 54 Mkr (37).

• Värdeförändringar på derivat uppgick till -29 Mkr (-2).

• Periodens resultat uppgick till 56 Mkr (50), motsvarande 1,1 kr per aktie (1,0).

• Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 50 kr (46).

• Ekonomisk uthyrningsgrad uppgick till 99 procent (99).

April–juni 2025

• Intäkterna för perioden uppgick till 98 Mkr (92), motsvarande en ökning med 6 procent.

• Driftsöverskottet förbättrades med 6 procent och uppgick till 61 Mkr (58).

• Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent och uppgick till 28 Mkr (23).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 36 Mkr (27), motsvarande 0,7 kr per aktie (0,5).

Vd Anders Johansson kommenterar:

– Fortinovas tydliga geografiska fokus på västra Sverige lönar sig. Vår styrka ligger i att äga rätt typ av fastigheter på rätt geografier – där efterfrågan på boende överstiger utbudet. Marknaden är tydligt mer aktiv – vi har aldrig tidigare haft så många möjligheter att utvärdera. Trots det stora utbudet av möjligheter kommer vi fortsatt att vara selektiva och investerar endast i fastigheter som passar in i vår långsiktiga strategi och som genererar ett positivt bidrag från start. Under kvartalet genomförde vi ett förvärv av två kommersiella fastigheter i Varberg. Förvärvet stärker både kassaflödet och våra nyckeltal, och visar vår förmåga att agera snabbt när rätt möjlighet uppstår.