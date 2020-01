Bland andra näringsminister Ibrahim Baylan var med och tog det första spadtaget på fredagen.

Första stora etableringen klar i Goco Health Innovation City

Uthyrning På fredagen invigdes bygget av Goco Health Innovation City i Mölndal. Den första stora etableringen är klar – Fujirebio, ett japanskt världsledande bolag inom cancerdiagnostik, har tecknat avtal om 8 000 kvadratmeter.

Annons

Visionen för Goco Health Innovation är att bli Sveriges största life science- kluster. Projektet har initierats av Next Step, Vectura Fastigheter samt Astra Zeneca.



100 000 kvadratmeter ska utvecklas i anslutning till Astra Zenecas anläggning i Mölndal och inom fem till åtta år ska klustret bestå av 350 stora och små företag, forskare och studenter med möjlighet till 7 000 nya arbetsplatser.



Först ut är bygget av en toppmodern laboratoriebyggnad för diagnostikutveckling – 8 000 kvadratmeter helt anpassade till första hyresgästen Fujirebios verksamhet.



Fujirebio ingår i Miraca Group som är en global koncern med säte i Japan. Parterna träffades på Svenska ambassaden i Tokyo under förra veckan för att formellt signera avtalen.



– Vår vision är att fortsätta att expandera globalt. Bra partnerskap och samarbete är nyckeln till innovation och Goco Health Innovation City är den perfekta platsen för oss till nya partnerskap. Konceptet och gemenskapen kommer även hjälpa oss att attrahera nya talanger, vilket är en ytterligare positiv effekt med vår etablering. Vi ser fram emot att växa i Sverige och jag hoppas att våra relationer till Sverige stärks, säger Goki Ishikawa, President & CEO, Fujirebio Inc.



– Innovativa lösningar för bättre vård och hälsa kräver grundlig förståelse för ouppfyllda medicinska behov, men också nära samverkan mellan vårdgivare, akademisk forskning, läkemedelsindustrin samt den diagnostiska industrin. Det är precis detta som Goco Health Innovation City erbjuder oss, säger Christina Hall, vd på Fujirebio Diagnostics.



Stora som små bolag ser nu uppväxlingen som sker när olika aktörer sitter tillsammans i nya typer av samarbetsformer. Starka exempel på detta är mobilitetsklustret som skapats på Lindholmen i Göteborg.



– Vi är inkluderande och stärker en redan stark region inom life science med nya sätt att etablera och samarbeta. Det är en trend inom hela världen att segment som samlas får konkurrensfördelar på sikt, och att Fujirebio nu väljer oss för sin nyetablering bevisar att vi har en konkurrenskraftig produkt som är på rätt väg, säger Peder Wahlgren, vd på Goco Development AB.



Den internationella konkurrensen hårdnar och Goco Health Innovation Citys ambition är att stärka Västsverige och hela Sverige i kampen om såväl den bästa kompetensen som de mest innovativa företagen inom life science och hälsa.



– Dagens spadtag förvekligar den utmanande vision som AstraZeneca satte upp för tre år sedan för att utveckla ett nytt hälsoinnovationskluster i världsklass i Västsverige. Vi är mycket glada över att välkomna Fujirebio och ser fram emot en spännande framtid för GoCo Health Innovation City och för life science i Sverige, säger Katarina Ageborg, Astra Zeneca EVP Sustainability och vd, Astra Zeneca AB.



Tillsammans med designbyrån Doberman, stadsutvecklingsbyrån Gehl samt Mölndal Stad med flera har detaljplanen för Goco Health Innovation City samskapats på rekordtid.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen