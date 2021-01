Pressbyrån Go öppnar vid Westfield Mall of Scandinavia. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Första obemannade Pressbyrån öppnar vid Westfield Mall of Scandinavia

Handel Utanför Westfield Mall of Scandinavia öppnar nu landets första fristående obemannade butik – Pressbyrån Go.

Pressbyrån lanserar sitt nya koncept Pressbyrån Go, utanför Westfield Mall of Scandinavia. Det nya konceptet erbjuder en helt ny nivå av tillgänglighet, både när det kommer till placering och öppettider, vilket möjliggör en optimerad och innovativ shoppingupplevelse för alla de kunder som rör sig i och kring Westfield Mall of Scandinavia.

– Vi på Westfield Mall of Scandinavia strävar alltid efter utmana oss själva och erbjuda våra besökare det senaste inom shopping och upplevelser. Nya teknologiska lösningar, innovation och koncept som kan leda till en förbättrad shoppingupplevelse för våra kunder är vi alltid positivt inställda till, och det känns därför väldigt roligt att Pressbyrån Go väljer att etablera sitt nya koncept just hos oss i Westfield Mall of Scandinavia, säger Sofia Rundström, centrumchef på Westfield Mall of Scandinavia.

– Vi är väldigt spända på att öppna vår allra första fristående Pressbyrån Go, även om förutsättningarna är något annorlunda idag än vi planerat för från början. Det här är ett projekt vi jobbat med länge och vi är väldigt glada över att det är just vid Westfield Mall of Scandinavia som vi får slå upp portarna för första gången. Vi ser fram emot att kunna erbjuda deras trendkänsliga kunder en snabb och smidig köpupplevelse, säger Maria Isaksson, affärsutvecklingschef på Reitan Convenience och ansvarig för Pressbyrån Go.



Genom att ladda ner appen Pressbyrån Go och scanna en QR-kod vid butiksingången, kan kunden enkelt och smidigt väl på plats plocka ihop sina varor. Med hjälp av kameror och integrerade vågsensorer registreras de valda produkterna automatiskt i en virtuell varukorg och efter en enkel utcheckning är allting klart.



Den nya Pressbyrån Go-butiken är belägen på Stjärntorget, entrén mot pendeltåget, och öppnade den 19 januari.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

