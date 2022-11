Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Första hyresöverenskommelsen klar i Stockholm – Balder ena parten

Bolag Hyresgästföreningen och Balder har enats om en ny hyresöverenskommelse för närmare 3 000 lägenheter i Stockholm som innebär en genomsnittlig höjning med 3,25 procent från 1 januari 2023.

– Under hösten har flera hyresvärdar och fastighetsbolag fastnat i historiskt höga yrkanden. Hyresgästföreningen hoppas nu att fler ska landa i en mer sansad hyreshöjning, skriver Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.



Överenskommelsen träffades med Balder.



Lägenheter med kallhyra samt de högsta hyrorna får lägre procentuella hyreshöjningar, medan de med lägre hyror får högre. Utöver det tillkommer en tillfällig höjning på 110 kronor i månaden under som mest tolv månader. Den tillfälliga höjningen är ett kristillägg för att hantera den nuvarande prisrusningen. Nyproducerade lägenheter får lägre höjningar och inget kristillägg. Räknas de in i genomsnittet så blir det lägre än 3,25 procent.



– De hyresöverenskommelser som tecknas nu kan komma att påverka hela samhällsekonomin. Konsekvenserna kan bli ödesdigra om hyreshöjningarna blir så höga som 9-10 procent som många fastighetsägare yrkat, säger Jonas Carlsson, vice regionordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

