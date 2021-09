Skärmavbild 2021-09-10 kl. 08.25.28 Bild: Wallenstam

Första hyresgästerna på plats i Kallebäcks Terrasser: "Milstolpe"

Bostäder Wallenstam köpte fastigheten av Arla för åtta år sedan. Nu flyttar de första hyresgästerna in.

De första hyresgästerna till sina nya hem i Wallenstams stora stadsutvecklingsområde Kallebäcks Terrasser. De första nycklarna har nu lämnats ut till de boende i kvarteret som ligger högst upp i området.



– Att välkomna våra första hyresgäster till Kallebäcks Terrasser är lite av en milstolpe. Hösten 2013 tecknade vi avtal med Arla Foods om förvärv av fastigheten som nu är på väg att successivt utvecklas till ett fantastiskt fint område som fullt utbyggt kommer att omfatta 1 800 nya hem, nya moderna kontor, gym, skola, förskola och ett lokalt torg med restauranger, caféer, närservice, säger Marina Fritsche, regionchef Göteborg och vice vd på Wallenstam.



De första hyresgästerna flyttar in i kvarteret Mejeristen som består av 270 lägenheter fördelat på tre hus med olika kulörer inspirerade av den intilliggande skogen. Lägenheterna har förmedlats via Wallenstams bostadskö och intresset har varit stort. Utöver en härlig utsikt får de boende tillgång till Wallenstams boende-app och flera mobilitetslösningar som förenklar vardagen. Gratis medlemskap i bilpool och cykelpool med specialcyklar, en månads gratis busskort på Västtrafik samt digitala entrétavlor som i realtid visar när nästa buss går är några exempel.



I dagsläget pågår nybyggnation av drygt 1 100 lägenheter i området och under nästa år etablerar sig både Bico (fd Cellink) och Nordic Wellness i den stora, toppmoderna kontorsbyggnaden Entré Kallebäck.

