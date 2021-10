Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter. Bild: K-Fastigheter

Första affären för K-Fastigheters och Kilenkryssets bolag

Bolag K-Fast Kilen AB köper och planerar 60 hyresrätter i Oppeby i Nyköping.

K-Fast Kilen AB, som ägs av K-Fastigheter (51 procent) och Kilenkrysset, har ingått avtal med Kilen 159 Strängnäs AB om förvärv av fastigheten Oppeby gård 1:9 i Nyköpings kommun. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan, vilken möjliggör byggnation om ca 4 100 kvadratmeter bruttoarea (BTA) ovan mark.



Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter beräknar att starta byggnation under första halvåret 2022.



K-Fastigheter avser att bygga omkring 60 hyresrättslägenheter i sitt koncepthus lamellhus.



– Med denna affär kan vi fortsätta att vara med i utvecklingen av Nyköping och området Oppeby, där vi just nu håller på att uppföra 100 hyreslägenheter med inflyttning under första halvåret 2022. Det är dessutom glädjande att kunna göra vår första affär i det gemensamt ägda bolaget K-Fast Kilen AB, som vi äger tillsammans med Kilenkrysset AB, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef, K-Fastigheter.



Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Byggnation bedöms preliminärt inledas under första halvåret 2022 och stå färdig andra halvåret 2023.

