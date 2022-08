Forskaren i Hagastaden fylls upp med nytt hyresavtal. Bild: Astrid Lloyd

Forskaren i Hagastaden fylls upp med nytt hyresavtal

Uthyrning Vectura Fastigheter har slutit hyresavtal i Forskaren med det svensk-amerikanska biofarmaceutiska företaget ITBMed. Bolaget kommer att etablera verksamhetens svenska kontor och labb i huset som motsvarar en yta om 500 kvadratmeter. ITBMed utvecklar läkemedel inom transplantation och autoimmunitet. Under 2022 har Forskaren i Hagastaden, den nya destinationen och mötesplatsen för life science aktörer, fyllts med flertalet nya hyresgäster.

ITBMed är ett biofarmaceutiskt företag med etablering i New York, USA och i Stockholm. Bolaget utvecklar immunmodulerande biologiska läkemedel att använda vid transplantation och autoimmunitet. Huvudläkemedlet, spilizumab, har visat stor potential att förändra livet för organtransplanterande patienter genom om att tillåta fullständigt avbrytande av all immunpressionsbehandling och återställande till ett normalt liv.



ITBMed har en bred klinisk studie- och utvecklingsprofil tillsammans med välkända amerikanska och europeiska universitet. Genom den nya etableringen i Hagastaden, i Forskaren, ges ytterligare förutsättningar för fortsatt utveckling av banbrytande läkemedel.

– Med bas i Forskaren kommer vi att kunna erbjuda våra kollegor och samarbetspartners en utmärkt mötesplats för att driva utvecklingen av våra kliniska studier och framtida läkemedelskandidater vidare, säger Kasper Granlund, CFO på ITBMed.



Under året har Vectura, som äger och utvecklar Forskaren, meddelat flera nya uthyrningar i huset. Senast ABC Labs, The Park, Villa Clinic samt Urban Deli som kommer att öppna en ny enhet med restaurang, deli och bar på entréplan.

– Nu ser vi hur huset fylls med verksamheter inom life science-segmentet. Fler och fler ser möjligheten och fördelarna med att etablera sina verksamheter i Forskaren. Här kommer framtidens forskning att bedrivas och nya framsteg inom liv och hälsa att bli till verklighet. Här kommer ITBMed vara med och bidra och vi ser med glädje fram emot inflyttningen i huset, säger Micael Averborg, Affärsutvecklingschef på Vectura.

Forskaren förväntas stå färdig för den första hyresgästen, Elekta, att flytta in under årsskiftet 2023–2024 och ITBMed kommer flytta in i sina nya lokaler under sommaren 2024.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen