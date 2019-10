Per Eriksson. Bild: Per Myrehed

Forsen tillsätter ny gruppchef för anläggningsverksamheten

Karriär Forsen har utsett Per Eriksson som ny gruppchef till den stadigt växande anläggningsenheten.

– Glädjande nog får vi fler och fler anläggningsuppdrag och enheten växer med det, berättar Jessica Dagert, affärsenhetschef, Anläggning. Därför skapade vi ytterligare en grupp med Per som chef. Jag värderar hans personliga egenskaper högt och vet att han kommer passa perfekt som ledare för gruppen.



Forsen har kring 40 medarbetare inom anläggning som driver olika anläggningsprojekt åt offentliga och privata kunder, både i tidiga skeden och genomförandefasen.



Per Eriksson har arbetat på Forsen som byggledare sedan juni 2018 och har tidigare bland annat varit på Peab i många år där han haft roller som platschef och kalkylator.



– Det ska bli riktigt spännande att leda den här gruppen. Vi är ett gäng mycket kompetenta och självgående konsulter, så jag hoppas kunna tillföra både stabilitet och utveckling, säger Per Eriksson, nyutnämnd gruppchef, Forsen.

- Nicklas Tollesson

