Einar Janson. Bild: Titania

Förlust och fortsatta nedskrivningar för Titania

Bolag Det fjärde kvartalet innebar fortsatta nedskrivningar i värdet på Titanias fastigheter och byggrätter. Bolaget redovisar ett nettoresultatet på -106 miljoner kronor (36,5).

Titania hade en nettoomsättning på 11,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (120).



Hyresintäkterna steg till 7,6 miljoner kronor (7,0) medan driftnettot ökade till 5,8 miljoner kronor (5,5).



Nettoresultatet kom in på -106 miljoner kronor (36,5).



Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgick till -3,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (-2,8).



Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter var -118 miljoner kronor (62,7).



"Årets fjärde kvartal har inneburit fortsatta nedskrivningar i värdet på Titanias fastigheter och byggrätter och detta är huvudskälet till bolagets negativa resultat för kvartalet. Speciellt för byggrätter är nedskrivningarna stora, i snitt cirka 9 procent under det fjärde kvartalet, detta efter en nedskrivning på i snitt cirka 15 procent under det tredje kvartalet", skriver vd Einar Janson i rapporten.

